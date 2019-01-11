﻿ «747 дней в иранском плену»: освобожденный Андрей Новичков рассказал историю своих злоключений - Одесская Жизнь

Два года провел в заключении в Иране несправедливо обвиненный в убийстве одесский моряк Андрей Новичков.

747 дней за освобождение парня боролась его бабушка — Елена Николаевна Вирановская. Было сделано более 900 обращений в различные правозащитные организации в Украине и за рубежом, проведено немало флешмобов, чтобы привлечь внимание общественности и власти к судьбе Андрея. И вот, наконец, вчера он вернулся домой, а сегодня встретился с журналистами и рассказал, какими были для него два года иранских тюрем.

Андрею Новичкову, старпому иранского судна Arezoo, грозила смертная казнь из-за того, что он стал свидетелем того, как один из членов экипажа прыгнул за борт и утонул. Андрей понимал, что нужно будет объяснять ситуацию, но развитие событий превзошло все его представления о местном правосудии. По словам моряка, он не предполагал, что в Иране действует закон, по которому, если есть один свидетель преступления, то его и будут считать виновным в этом преступлении. Также Андрею предлагали признать свою вину и заплатить штраф. Но он решил, что раз ничего не делал — то что признавать и почему?

Кроме того, признание вины могло бы обернуться и смертным приговором для Андрея — это стало бы главным доказательством обвинения. Против моряка выступила семья погибшего — ранее тот написал им, что боится своего старпома. Также молодому человеку предлагали принять мусульманство, но он такое предложение расценил как предательство:

«Есть такой закон: если обвиняют в убийстве, и нет свидетелей, то верующий мусульманин может положить руку на Коран и поклясться 50 раз, что он этого не делал. Тогда его отпускают. У меня не было ни свидетельств, ни доказательств. Но я подумал, что это не совсем правильно — в моем понятии, это приблизительно, как предать родину. Если ты уже христианин, то христианин».

За 2 года Андрей сменил несколько тюрем, в последней ему разрешали ходить в спортзал и получать от друзей витамины. Поэтому он говорит, что сейчас чувствует себя более или менее нормально и планирует снова идти в рейс.

Сейчас иранское дело закрыто — Андрея обменяли на подозреваемого в шпионаже иранца, которого задержали в Харькове.