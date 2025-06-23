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22 июня в селе Приморское Лиманской громады торжественно встретили Павла Щербину, вернувшегося из российского плена.

Военнослужащий провел в плену 21 месяц после того, как 8 сентября 2023 года попал в руки врага на Купянском направлении.

Освобождён в рамках масштабного обмена пленными «1000 на 1000» в мае 2025 года.

В Приморском встречали защитника, вернувшегося из плена

22 июня Лиманская громада встретила из российского плена своего Героя — Щербину Павла Владимировича.

“После определенного времени реабилитации он наконец-то возле своей семьи, в родном селе, у себя дома!” — сообщил в Фейсбук глава громады Василий Резниченко.

Павел Щербина встал на защиту Украины 17 марта 2023 года. В составе 41-й отдельной механизированной бригады он вместе со своими побратимами воевал на горячих направлениях фронта.

8 сентября 2023 года, во время ожесточенных боев на Купянском направлении, Павел попал в российский плен. Неизвестность и ожидание растянулись для него на год и девять месяцев.

В конце мая 2025 года, во время масштабного обмена пленными «1000 на 1000», наш земляк ступил на родную землю.

В родном селе военного с цветами, флагами и слезами счастья встречали родственники, дети, односельчане, военные и представители власти.

Земляки отмечают, за это время Павел изменился до неузнаваемости.

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