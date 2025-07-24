Ключевые моменты:

23 июля состоялся девятый этап обмена пленными по итогам стамбульских договоренностей;

Домой вернулись тяжелораненые и больные защитники Украины;

Всего по этим договоренностям освобождены более 1000 украинцев;

Многим из освобожденных предстоит длительное лечение и реабилитация.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Можем уже говорить о деталях – за все этапы последних стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1000 наших людей. Для тысячи семей это радость снова обнять своих близких. Спасибо всем, кто над этим работал», – написал в соцсетях глава государства.

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Возвращающиеся воины защищали Украину на разных направлениях фронта. Многие их них пробыли в плену более трех лет. Все получат необходимую поддержку и медицинскую помощь.

«Важно, что обмены продолжаются, и наши люди возвращаются домой. Благодарю всех, кто продолжает эту сверхважную работу. Вернуть всех наших – это приоритет для государства. И мы продолжим все усилия для того, чтобы все наши люди вернулись из неволи», – добавил Зеленский.

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