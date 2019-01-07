﻿ Где живут знаменитые фантомы Одессы - Одесская Жизнь

Легенды о призраках — самая интересная часть одесского фольклора. Они добавляют драйва туристам и гордости одесситам — все-таки похвастать целой оравой привидений, разгуливающих по улицам, может далеко не каждый город. Впрочем, наши призраки не только пугают запоздалых прохожих. Почти каждый одесский театр и музей холит и лелеет персонального фантома какой-нибудь забытой знаменитости.

Ревнивый клоун и слепая примадонна

Самым богатым на представителей горнего мира считается Оперный театр. Он был просто обречен стать мистическим местом еще на этапе проектирования: его порядковый номер среди других проектов архитекторов Фельнера и Гельмера был тринадцатый. Буквально с первых дней театру не везло — его с завидным постоянством терзали то пожары, то оползни. Однако как бы трагично не выглядели последствия стихийных бедствий, дела рук человеческих все равно были страшнее.

Еще до революции в стенах самого красивого театра страны произошло убийство — актер прямо на сцене зарезал свою жену. Случилось это во время оперы Леонкавалло «Паяцы», сюжет которой, по иронии судьбы повторился не только в спектакле, но и в жизни. Один из актеров заезжей труппы приревновал свою жену, которая играла Коломбину, к коллеге, и заколол ее ножом — точно так же, как это сделал его герой Канио. Весь ужас был в том, что случилось это во время спектакля на глазах у перепуганной публики. Зрители не могли поверить своим глазам, дамы кричали и хлопались в обморок, а самые смелые из мужчин порывались скрутить негодяя. Впрочем, «негодяй» и не собирался никуда убегать, а с потерянным видом сидел рядом с телом жены. Актера арестовали прямо на сцене, а после суда отправили на каторгу. С тех пор в коридорах и гримерках оперного театра периодически стала сама по себе звучать ария Канио «Смейся, паяц», которая местами переходила в зловещий хохот. Правда, после реконструкции призрак почему-то притих, лишив сотрудников удовольствия послушать классику в его исполнении.

Спектакль для экстремалов

«Забегает» в Оперный театр и другой известный персонаж одесской истории — Мишка Япончик, но его «визиты» не связаны со страшными злодеяниями. Известный бандит особой страстью пылал к опере, и история, связанная с ним, скорее, комична. Актеров Япончик уважал и даже опубликовал в одной из одесских газет объявление, в котором призывал коллег по цеху не грабить служителей Мельпомены. Однако какой-то хлюст к рекомендации «шефа» не прислушался: однажды вечером он дочиста обобрал приехавшего на гастроли Федора Шаляпина. Этого Япончик вынести не мог.

После «Фауста», где Шаляпин пел Мефистофеля, Мишка предложил зрителям не расходиться и продолжить музыкальный вечер. Подручные Япончика быстро разнесли по залу корзинки с тухлыми яйцами и гнилыми помидорами, а на сцену вытолкали провинившегося грабителя, которого заставили петь куплеты Мефистофеля. Как говорили очевидцы, того пения лучше было бы не слышать. После «выступления» зрителей попросили оценить искусство певца, используя то, что было у них под рукой. А Шаляпину в тот же вечер вернули все украденное, и сверх того весьма приличную компенсацию в несколько тысяч рублей.

Одесский оперный театр славится не только своими привидениями, но и загадочными спектаклями. Самый известный — опера «Бал-маскарад» Джузеппе Верди, в которой представлена версия убийства короля Швеции Густава III. Она часто сопровождается странными явлениями: то во время спектакля погаснет свет, то землетрясение начнется, то еще какая-то напасть приключится. Знатоки утверждают, что виноват в этом не только запутанный сюжет, основанный на реальных событиях, но и образ ведьмы Ульрики, связывающей мир живых и мир мертвых. Сами творческие люди в мистику не особо верят, и спектакль с репертуара не снимают.

Сара Бернар и «литературные» фантомы

В русском театре с количеством привидений поскромнее — здесь обитает только один призрак, но зато какой! Поздним вечером здесь можно встретить дух Сары Бернар, который задумчиво бродит по театральным коридорам в роскошном костюме из какой-то драмы. Возможно, прима вспоминает прежнюю славу, любимые роли и зрительские овации.

В 1881 году актриса приехала на гастроли в Одессу. Местные юдофобы, узнав, что в ее жилах течет еврейская кровь, собрались у театра. Пока Бернар садилась в карету, ее освистывали, выкрикивали оскорбления, а затем швырнули в дверцу булыжник. Он разбил окно и едва не ранил актрису. А после смерти Бернар ее призрак стал появляться в русском театре. Кстати, булыжник, которым запустили в карету, актриса приказала покрыть лаком и хранила его на письменном столе до самой смерти.

Не обошли одесские призраки своим вниманием и городские музеи. Пальма первенства по количеству всяких мистических историй принадлежит Литературному музею. Когда-то в здании располагались танцевальные классы. Во время занятий, как только за окнами вечерело, вдруг гасли свечи, раздавался шепот и легкие шаги, словно гости продолжали танцевать. Через какое-то время свечи сами собой снова зажигались. При этом кавалеры бледнели, а дамы падали в обморок. Владельцы танцклассов пригласили священника, который освятил здание, но духов это не впечатлило.

Еще один фантом, который обитает в стенах Литературного музея, даже получил собственное имя — Розовая Дама. Она появляется в бальном розовом платье, совершенно не стесняясь работников музея. Не обращая ни на кого внимания, таинственная дама танцует, а потом просто растворяется в воздухе. Сотрудники рассказывали, что с особенным любопытством она как-то рассматривала экспозицию Леси Украинки. Видно, творчество поэтессы произвело впечатление на неугомонного призрака.

«Эксклюзивное» привидение

Как и во всех подобных сооружениях, в Воронцовском дворце обитают свои фантомы. Самый известный — призрак русского венценосца Павла I, убитого заговорщиками в Михайловском дворце в Санкт-Петербурге. Правда, призрак императора появляется только одну ночь в году — 12 марта, в годовщину собственной смерти. Знающие люди утверждают, что Воронцовский дворец — единственное место в мире, где появляется призрак Павла. Почему для своих явлений он избрал именно Одессу, неведомо. Можно предположить, что всему виной двери, ставни и камин, который привезли из Михайловского дворца. Возможно, император был настолько привязан к своему имуществу, что не пожелал с ним расставаться. А возможно, ему просто захотелось беззаботно пожить на юге, хотя бы и после смерти.

Сюжет из жизни

Опера «Паяцы» не только рассказывает историю преступления, но и сама возникла из криминальной хроники. Отец композитора Руджеро Леонкавалло был адвокатом. Один из его слуг влюбился в странствующую артистку, муж которой застал и убил влюбленных. Самое интересное, что через несколько лет Леонкавалло-старшему пришлось председательствовать в суде, где рассматривалось еще одно подобное дело: охваченный ревностью муж, актер бродячей труппы, убил жену прямо на сцене.