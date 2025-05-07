Об этом сообщила Алена Шкрум, первый заместитель министра в Министерстве развития общин и территорий Украины.
По ее словам, грантовое соглашение с Италией на 27,5 миллионов евро станет частью большого пакета помощи, который предусматривает восстановление культурных памятников именно в Одессе.
В перечне объектов, которые получат новую жизнь:
- Одесская филармония (бывшая Новая биржа);
- Одесский национальный художественный музей (Дворец Потоцких);
- Музей западного и восточного искусства (Дворец Абазы);
- Одесский литературный музей.
Речь идет не только о сохранении архитектурного наследия, подчеркивают в министерстве, но и о развитии туризма и создании доступных общественных пространств европейского уровня.
Подписание соглашения планируется на международной конференции Ukraine Recovery Conference 2025, которая пройдет в июне в Риме.
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По словам Алены Шкрум, работа над подготовкой этого документа длилась более четырех месяцев и включала десятки согласований на межгосударственном уровне.
Напомним, в рамках сотрудничества с Италией также запланированы:
- кредит на строительство нового корпуса детской больницы в Одессе,
- грант на реконструкцию оросительных систем в регионе.
Эти инициативы — часть совместного меморандума между Украиной и Италией, направленного на восстановление Одесского региона.