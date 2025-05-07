Об этом сообщила Алена Шкрум, первый заместитель министра в Министерстве развития общин и территорий Украины.

По ее словам, грантовое соглашение с Италией на 27,5 миллионов евро станет частью большого пакета помощи, который предусматривает восстановление культурных памятников именно в Одессе.

В перечне объектов, которые получат новую жизнь:

Одесская филармония (бывшая Новая биржа);

Одесский национальный художественный музей (Дворец Потоцких);

Музей западного и восточного искусства (Дворец Абазы);

Одесский литературный музей.

Речь идет не только о сохранении архитектурного наследия, подчеркивают в министерстве, но и о развитии туризма и создании доступных общественных пространств европейского уровня.

Подписание соглашения планируется на международной конференции Ukraine Recovery Conference 2025, которая пройдет в июне в Риме.

По словам Алены Шкрум, работа над подготовкой этого документа длилась более четырех месяцев и включала десятки согласований на межгосударственном уровне.

Напомним, в рамках сотрудничества с Италией также запланированы:

кредит на строительство нового корпуса детской больницы в Одессе,

грант на реконструкцию оросительных систем в регионе.

Эти инициативы — часть совместного меморандума между Украиной и Италией, направленного на восстановление Одесского региона.