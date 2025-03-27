Театральная программка, билет и лорнет из прошлой жизни Одессы

Вот никогда не знаешь, какая неожиданность ждет тебя, если посетишь Музей-кафе «Старая Одесса».

Вот и в этот раз основатель Музея Петр Манелис демонстрирует недавно приобретенные сокровища – привет из далекого прошлого. Перед нами – программка и билет на оперу «Севильский цирюльник».

Конечно же, опера проходит в Оперном театре. Но в том Оперном, которого мы с вами не видели и никогда не увидим, не побываем, потому что он, как известно, сгорел еще в 1873 году.

Поэтому мы можем хотя бы узнать, как выглядела театральная программка и билет на оперу в «еще том» старом театре.

Смотрите на фото: программа напечатана на двух языках (второй – итальянский, потому что и труппа из Италии). Да и вообще изучать эту программку и билет – настоящее наслаждение. Как же отличается она от театральных программок и билетов в «современном виде».

Смотрите и изучайте!

Долго изучая новое приобретение в коллекции музея, я сказала:

– Теперь только не хватает театрального лорнета!.. Петр Манелис загадочно улыбнулся и продемонстрировал мне еще одну ценную вещь, недавно приобретенную для Музея у коллекционера: старинный театральный лорнет.

Вот так, словно на машине времени и попадаешь в далекое-далекое прошлое родного города!..

Читайте также:

Фото автора