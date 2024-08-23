В Одесі затримали коригувальника подвійного удару «іскандерами» 15 березня

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідство з’ясувало, що 15 березня цього року, одразу після ударів ракетами «Іскандер-М», на місце події прибув агент фсб, який провів там дорозвідку та передав окупантам інформацію щодо вражених об’єктів і орієнтовну кількість загиблих та поранених.

Нагадаємо, тоді російські агресори двічі вдарили по Одесі балістичними ракетами. Удар прийшовся по курортній зоні та приватному сектору одеського узбережжя. Унаслідок терористичної атаки загинула 21 людина і понад 70 осіб постраждали. Серед загиблих – колишній заступник мера Одеси Сергій Тетюхін, командир батальйону «Цунамі» Олександр Гостищев, заступник керівника Нацполіції в Одеській області Дмитро Абраменко.

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Одесит зв’язувався з російською спецслужбою через свого знайомого – учасника окупаційних угруповань рф, який брав участь у захопленні Маріуполя і Бахмута.

Далі бойовик передавав агентурну інформацію своєму братові, який входить до підрозділу фсб, що дислокується на тимчасово захопленій частині території Донецької області.

Після «зливу» інформації про наслідки подвійного ракетного удару по Одесі зрадник продовжив виконувати завдання з коригування ворожого вогню.

Серед пріоритетних цілей ворога були місця тимчасового базування Сил оборони в Одесі. Для збору розвідданих рієлтор «втемну» використовував зв’язки серед своїх клієнтів.

Крім цього, агент залишав провокаційні коментарі в Ютуб, де поширював фейки про українських захисників і виправдовував військові злочини рашистів.

Правоохоронці затримали чоловіка за місцем його проживання в Одесі. Йому повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Одесит перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.