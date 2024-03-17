Загиблого в Одесі командира полку «Цунамі» проводили в останню путь у його рідному місті (відео, фото)

Як повідомляють в управлінні Нацполіції на Дніпропетровщині, 41-річний поліцейський був родом із Дніпра, тут живуть його рідні та друзі.





Ким був Олександр Гостищев

Свій бойовий шлях підполковник поліції Олександр Гостищов розпочав у 2014 році бійцем батальйону «Дніпро-1». Став командиром роти, брав участь у боях на Донеччині. Завдяки успішній роботі батальйону тоді вдалося вивести з оточення в Іловайську військовослужбовців ЗСУ.

2015 року Олександр Гостищев очолює одне з відділень поліції, а 2017 року призначено начальником управління патрульної поліції Луганської області. За два роки обіймає посаду начальника управління патрульної поліції на Одещині.

З початком повномасштабного вторгнення росії поліцейського призначили командувачем зведеного батальйону поліції Одеської області «Цунамі». Під його командуванням бійці брали участь в оборонних та наступальних операціях на Херсонському напрямку, звільняли селище Давидів Брід та Херсон.

2023 року на базі батальйону було створено штурмовий полк «Цунамі», який увійшов до складу об’єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють». Бійці полку разом із підрозділами сил оборони України беруть участь у звільненні звільнення села Клещеївки на Бахмутському напрямку, а також у бойових діях біля Майорська, Курдюмівки та Богданівки.

«Олександр був взірцем відважності та мужності. Колеги поважали його та любили, а він прислухався і цінував кожного свого бійця, завжди йшов першим і вів за собою. Таким він залишиться у нашій пам’яті назавжди»,

– додали колеги загиблого.

Нагадаємо, 15 березня російські терористи запустили по Одесі дві балістичні ракети. Подвійний удар припав по курортній зоні та приватному сектору одеського узбережжя. В результаті зруйновано будівлю рекреаційного об’єкту, пошкоджено приватні будинки, станцію техобслуговування, газопровід, автомобілі швидкої допомоги та рятувальників.

Повідомлялося про 21 загиблого та більш ніж 50 постраждалих, частина з яких – у тяжкому стані.

Серед убитих росіянами – керівники Нацполіції, а також колишній заступник мера Одеси Сергій Тетюхін.

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