Труханов може звільнити свого першого заступника

Про це повідомляє Центр публічних розслідувань.

Про це стало відомо з проєкту рішення, який сьогодні винесуть на ранкову сесію.

Згідно з документом, пропонується вивести з персонального складу виконкому ексзаступника мера Одеси Геннадія Труханова Дмитра Жемана та першого заступника Сергія Тетюхіна.

Окрім них, також склад виконкому можуть покинути Лариса Бакаянова та Ольга Головченко.

Також у документі йдеться, що планують зменшити кількісний склад виконавчого комітету до кількості 14 осіб.

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Натомість пропонується на посаді заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради пропонують затвердити Валерія Сіліна.

Також в ЦПР повідомили, що Сергій Тетюхін не позбавлений посади віцемера, хоча написав заяву та має скласти повноваження 30 листопада.

Місця виведених зі складу виконкому чиновників займуть Валерій Сілін та голова правління Громадської організації “Національна асоціація медіа” Анатолій Балінов. Останній був у групі Дмитра Танцюри “Наша Одеса” за часів, коли мером Одеси був Едуард Гурвіц.

Рішення набирає чинності з 1 грудня 2023 року.

Нагадаємо, депутати затвердили на посаді першого заступника мера Одеси Сергія Тетюхіна на сесії Одеської міської ради, яка відбулася 3-го травня 2023 року,

Також “Одеське життя” раніше писало про Олега Бриндака, який пішов служити до Збройних сил України. Він обіймав в Одеській міській раді одразу дві посади: виконував обов’язки заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керував справами виконавчого комітету Одеської міської ради.