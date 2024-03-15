Серед загиблих в Одесі 15 березня колишній зам Труханова, керівники Нацполіції

Вдень, 15 березня 2024 року, російські агресори двічі вдарили по Одесі балістичними ракетами. Удар припав по курортній зоні та приватному сектору одеського узбережжя.

Станом на 14:04 повідомлялося про 14 загиблих та 46 поранених. Місцеві телеграми канали пишуть, що серед убитих росіянами є керівництво Нацполіцією в Одеській області, колишній заступник мера Одеси, який пішов служити у ЗСУ восени 2023 року.

Повідомляється, що жертвами удару є такі відомі одесити:

Сергій Тетюхін, колишній заступник міського голови Одеси. Він за своїм бажанням звільнився з мерії та мобілізувався у листопаді 2023 року.

Олександр Гостищев, колишній заступник керівника ГУНП в Одеській області, командир батальйону спеціального призначення «Цунамі», який входить до складу бригади “Лють”

Дмитро Абраменко , заступник начальника ГУНП в Одеській області, начальник управління превентивної діяльності Нацполіції в Одеській області.

Також відомо про загибель одного рятівника і фельдшера швидкої допомоги. Їх було вбито після повторного ракетного удару, коли вони прибули на місце першого прильоту, щоб допомогти постраждалим.