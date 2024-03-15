Серед загиблих в Одесі 15 березня колишній зам Труханова, керівники Нацполіції

Внаслідок російського ракетного удару 15 березня 2024 року в Одесі, за останніми даними, загинули 14 людей, 46 поранені. Серед загиблих колишній заступник мера Одеси Сергій Тетюхін, командир батальйону Цунамі Олександр Гостищев, заступник керівника Нацполіції в Одеській області Дмитро Абраменко.
Вдень, 15 березня 2024 року, російські агресори двічі вдарили по Одесі балістичними ракетами. Удар припав по курортній зоні та приватному сектору одеського узбережжя.
Станом на 14:04 повідомлялося про 14 загиблих та 46 поранених. Місцеві телеграми канали пишуть, що серед убитих росіянами є керівництво Нацполіцією в Одеській області, колишній заступник мера Одеси, який пішов служити у ЗСУ восени 2023 року.
Повідомляється, що жертвами удару є такі відомі одесити:
- Сергій Тетюхін, колишній заступник міського голови Одеси. Він за своїм бажанням звільнився з мерії та мобілізувався у листопаді 2023 року.
- Олександр Гостищев, колишній заступник керівника ГУНП в Одеській області, командир батальйону спеціального призначення «Цунамі», який входить до складу бригади “Лють”.
- Дмитро Абраменко, заступник начальника ГУНП в Одеській області, начальник управління превентивної діяльності Нацполіції в Одеській області.
Також відомо про загибель одного рятівника і фельдшера швидкої допомоги. Їх було вбито після повторного ракетного удару, коли вони прибули на місце першого прильоту, щоб допомогти постраждалим.