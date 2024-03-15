Атака на Одесу 15 березня: постраждали медики та рятувальники, є загиблі (фото, відео)

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“На жаль, унаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер і співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Серед медиків і рятувальників також є важко поранені”, – уточнив Кіпер.

Загальна кількість постраждалих уточнюється, усім надається необхідна медична допомога.

Слідом за повідомленням військової адміністрації з’явилося повідомлення в телеграм-каналі мерії про термінову потребу в усіх групах крові.

Здати кров можна за адресами:

вул. Академіка Воробйова, 5, міська лікарня №11, тел. (048) 795 13 15

Бісквітний провулок, 2/3, обласна станція переливання крові, тел. (048) 776 04 67.

Як повідомлялося раніше, ворог атакував Одесу вдень, 15 березня, серією пусків балістичних ракет із території Криму. Атака тривала близько 45 хвилин, у місті лунали вибухи.

Унаслідок прильоту є пошкодження цивільної інфраструктури. Попередньо – це житловий будинок. Спалахнула пожежа. Місцеві телеграм-канали повідомляють про близько 30 постраждалих.

Читачі “Одеського життя” повідомляють, що в житлових будинках вибиті вікна.

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За попередньою інформацією, травмовано 20 осіб, з яких 5 – співробітники ДСНС. Усім постраждалим надається необхідна допомога. Наразі на місці прильоту працюють 50 рятувальників і 8 одиниць техніки.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

“Сьогодні внаслідок російського ракетного удару по місту Одеса було пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місці влучання виникла пожежа. Рятувальники ДСНС одразу прибули на місце удару та розпочали гасіння вогню, розбір завалів і пошук постраждалих. Під час проведення робіт ворог повторно завдав ракетного удару, внаслідок якого загинув рятувальник”, – ідеться в повідомленні.

Ударом також пошкоджено 10 приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та 2 пожежно-рятувальні автомобілі. Наразі тривають роботи з ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. м.

Так виглядає місце прильоту

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Уже відомо про 8 загиблих і понад 20 поранених унаслідок ворожого ракетного удару по Одесі. Офіс Генпрокурора публікує моторошні кадри з місця прильоту.