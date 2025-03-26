Про це заявив напередодні заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов в інтерв’ю виданню «Цензор.нет».

Нагадаємо, Дем’яна Ганула застрелили вранці 14 березня в центрі Одеси. Підозрюваного у скоєнні злочину затримали того ж дня – ним виявився дезертир Сергій Шалаєв, колишній командир механізованого взводу одеської 28-ї бригади імені Лицарів Зимового походу.

Спочатку в поліції заявили, що опрацьовують три версії вбивства активіста: замовне вбивство, скоєне у зв’язку з професійною та громадською діяльністю Ганула, вбивство через особисту неприязнь, а також ймовірний «російський слід», оскільки Ганул був відомий своєю активною проукраїнською позицією.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи визначена наразі якась основна версія або слідство все ще опрацьовує всі три, Андрій Нєбитов зазначив наступне:

– Некоректно обирати якусь одну версію, поки не проведено весь комплекс оперативно-слідчих заходів, що дозволяє в результаті аналізу сказати, що якась версія не підходить. Тому перша за пріоритетністю версія – це вбивство за замовленням спецслужб Російської Федерації через вербування. Далі йде версія – замовне вбивство у зв’язку з його громадською діяльністю та активною проукраїнською позицією. І третє – це особиста неприязнь. Але ми можемо сьогодні говорити: ну, яка неприязнь, вони навіть не знали один одного.

За його словами, за кожною з версій є план оперативно-слідчих заходів. За двома першими правоохоронні органи працюють із СБУ та іншими службами, а останню версію планують доопрацювати найближчим часом.

Що стосується підозрюваного у вбивстві Дем’яна Ганула, то, за словами заступника голови Нацполіції, він проходив службу в Одеській області, у лютому пішов у відпустку, але до військової частини не повернувся.

– З 1 березня його оголосили в розшук, тому що ми отримали інформацію, що він значиться як військовий, самовільно залишивший частину. За нашою інформацією, він не повернувся вчасно з відпустки, тому що йому не вистачило часу для організації та виконання цього вбивства.

При цьому Андрій Нєбитов наголосив, що за характером виконання, підготовки та аналізу первинних оперативно-слідчих матеріалів, це вбивство – не спонтанний вчинок: до нього йшла дуже серйозна підготовка.

Нагадаємо, 16 березня Київський районний суд Одеси обрав підозрюваному у вбивстві Дем’яна Ганула Сергію Шалаєву запобіжний захід: тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення. Свою провину він визнав.

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Фото Марії Котової