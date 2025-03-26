Про це заявив напередодні заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов в інтерв’ю виданню «Цензор.нет».
Нагадаємо, Дем’яна Ганула застрелили вранці 14 березня в центрі Одеси. Підозрюваного у скоєнні злочину затримали того ж дня – ним виявився дезертир Сергій Шалаєв, колишній командир механізованого взводу одеської 28-ї бригади імені Лицарів Зимового походу.
Спочатку в поліції заявили, що опрацьовують три версії вбивства активіста: замовне вбивство, скоєне у зв’язку з професійною та громадською діяльністю Ганула, вбивство через особисту неприязнь, а також ймовірний «російський слід», оскільки Ганул був відомий своєю активною проукраїнською позицією.
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Відповідаючи на запитання журналіста, чи визначена наразі якась основна версія або слідство все ще опрацьовує всі три, Андрій Нєбитов зазначив наступне:
– Некоректно обирати якусь одну версію, поки не проведено весь комплекс оперативно-слідчих заходів, що дозволяє в результаті аналізу сказати, що якась версія не підходить. Тому перша за пріоритетністю версія – це вбивство за замовленням спецслужб Російської Федерації через вербування. Далі йде версія – замовне вбивство у зв’язку з його громадською діяльністю та активною проукраїнською позицією. І третє – це особиста неприязнь. Але ми можемо сьогодні говорити: ну, яка неприязнь, вони навіть не знали один одного.
За його словами, за кожною з версій є план оперативно-слідчих заходів. За двома першими правоохоронні органи працюють із СБУ та іншими службами, а останню версію планують доопрацювати найближчим часом.
Що стосується підозрюваного у вбивстві Дем’яна Ганула, то, за словами заступника голови Нацполіції, він проходив службу в Одеській області, у лютому пішов у відпустку, але до військової частини не повернувся.
– З 1 березня його оголосили в розшук, тому що ми отримали інформацію, що він значиться як військовий, самовільно залишивший частину. За нашою інформацією, він не повернувся вчасно з відпустки, тому що йому не вистачило часу для організації та виконання цього вбивства.
При цьому Андрій Нєбитов наголосив, що за характером виконання, підготовки та аналізу первинних оперативно-слідчих матеріалів, це вбивство – не спонтанний вчинок: до нього йшла дуже серйозна підготовка.
Нагадаємо, 16 березня Київський районний суд Одеси обрав підозрюваному у вбивстві Дем’яна Ганула Сергію Шалаєву запобіжний захід: тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення. Свою провину він визнав.
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Фото Марії Котової