Цей факт підтвердили у 28-ій бригаді в коментарі на офіційній сторінці у фейсбук.

«Злочин, який стався в Одесі, глибоко шокував усіх. Цьому немає жодного виправдання», – зазначили військові.

Повідомляється, що підозрюваний старший лейтенант Шалаєв Сергій Сергійович у липні 2024 року був переведений із військової частини А0139 і допущений до виконання обов’язків офіцера резерву запасної роти.

«Після переведення практично весь час перебував на лікуванні. У район виконання бойових завдань не залучався. Не прибув з відпустки до місця проходження служби та рахується в СЗЧ з 22.02.2025 року», – йдеться в повідомленні.

У бригаді зазначили, що вся необхідна інформація надана правоохоронним органам і висловили глибокі співчуття родині та близьким Дем’яна Ганула.

Як повідомлялося раніше, вранці п’ятниці, 14 березня 2025 року, в центрі Одеси на проспекті Героїв (колишньому Олександрівському) застрелили відомого одеського активіста Дем’яна Ганула. Того, хто втік з місця злочину, затримали того ж вечора – ним виявився 46-річний військовослужбовець з Київської області, який перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини.

Зараз у поліції опрацьовують три основні версії вбивства: замовне вбивство, скоєне у зв’язку з професійною та громадською діяльністю активіста, вбивство через особисту неприязнь і, оскільки Ганул був відомий своєю проукраїнською позицією, не виключається і «російський слід».

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