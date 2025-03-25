Вибух, який майже повністю зруйнував перший поверх відділення поліції у Біляївці, – це непоодинокий випадок. Схожі терористичні акти відбулися раніше в різних регіонах України.

Потужний вибух у Біляївці, невеликому тихому містечку неподалік Одеси, пролунав у місцевому відділенні поліції 23 березня 2025 року близько 18:00. Жінка увійшла до відділку з пакетом, у якому, за попередніми даними, знаходилася вибухівка. Внаслідок вибуху вона загинула на місці, а троє поліцейських отримали ушкодження та були госпіталізовані. ​

Служба безпеки України кваліфікувала цей інцидент як спробу терористичного акту та розпочала досудове розслідування за статтею 258 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановили особу загиблої — це місцева мешканка 1989 року народження. Наразі тривають слідчі дії для з’ясування всіх обставин події та можливих замовників злочину.

Скоріш за все, замовником стали російські спецслужби. Вибух у Біляївці схожий на серію інших інцидентів, що сталися в Україні останнім часом.

Вчинені теракти в Україні у 2025 році

Початок лютого 2025, Харківщина. Виконавець: 15-річний підліток, завербований російськими спецслужбами. Загинули дві людини — сам підліток та військовий Нацгвардії. Виконавець не знав про вибухівку. Йому її передала доросла жінка, яка й виготовила вибуховий пристрій. Її затримано.

1 лютого 2025 – Рівне. Нападник загинув, поранення отримала 8 військовослужбовців ТЦК. Терористом був 21-річний безробітний із Житомирщини. Хлопця завербували росіяни, коли той шукав швидкі заробітки в телеграм-каналах.

5 лютого 2025 – Вибух в Кам’янець-Подільському. Виконавцем виявився 17-річний студент, який загинув. Крім цього були поранені вісім військовослужбовців ТЦК та СП.

Заарештовано 15-річного хлопця, який виготовив вибуховий пристрій та передав кур’єру.

14 лютого 2025 – атака на військових в Миколаєві. Загинули чотири людини: 42-річна жінка, яка принесла вибухівку та троє військових, біля яких було підірвано бомбу. Виготовили вибуховий пристрій двоє підлітків. Їх затримано.

11 березня 2025 в Івано-Франківську росіяни підірвали двох підлітків, яких самі ж завербували. Один з них загинув. Хлопцю було 17 років. Другий, 15-річний, тяжко поранений та знаходиться в лікарні. Також постраждала молода пара, яка знаходилась неподалік. Хлопця та дівчину госпіталізовано. По цьому випадку також затримано двох дівчат, обом по 15 років, які могли бути спільницями.

Теракти, яким вдалося запобігти

В січні 2025 року в Житомирі 16-річний школяр залишив вибухівку біля «Алеї слави». В січні 2025 року на Буковині 17-річний хлопець намагався підірвати поліцейських. Також в січні на Київщині його одноліток планував атаку на військових. На початку лютого 2025 року в Житомирі затримали 16-річну дівчину, яка намагалася підірвати наряд поліції. В березні 2025 року в Миколаєві затримано 19-річну студентку, яка мала закласти вибухівку біля адміністративної будівлі поліції. В березні 2025 року у Львові агент російських спецслужб планував теракт на головному залізничному вокзалі Львова.

Пропонують легкі гроші, потім ліквідують

СБУ заявляє, що російські спецслужби активно вербують неповнолітніх та людей, які шукають роботу через соцмережі та телеграм-канали. Їм пропонують легкі гроші, та свідомо ліквідовують їх як «зайвих свідків», дистанційно підриваючи вибухівку.

Громадян просять повідомляти про підозрілу активність, не приймати сумнівні «завдання за гроші» та проводити з дітьми профілактичні бесіди щодо кібербезпеки й наслідків таких дій.

Українські спецслужби неодноразово заявляли про активізацію діяльності російських агентів, спрямовану на дестабілізацію ситуації в країні. СБУ закликає громадян бути пильними, повідомляти про підозрілі предмети та осіб, а також дотримуватися рекомендацій щодо безпеки в громадських місцях.

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