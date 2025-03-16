Место убийства Демьяна Ганула в Одессе
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Проспект Українських героїв… Колишній Олександрівський… Тут було вбито одеського активіста Дем’яна Ганула. Тепер це місце перетворилось на меморіал.

Дем’яна Ганула вбили 14 березня. Як повідомляло «Одеське життя», ввечері того ж дня на Європейській площі зібралися люди, аби вшанувати його пам’ять.

Мемориал на Европейской площади в Одессе
Мемориал на Европейской площади в Одессе, флажки
Одесса: мемориал на Европейской площади
Мемориал на Европейской площади в Одессе
Мемориал на Европейской площади в Одессе, лампадки
Мемориал на Европейской площади в Одессе, постамент

Наступного дня побачили: на площі серед прапорців на честь загиблих за Україну – квіти, свічки, лампадки. Все це присвячено Дем’яну Ганулу. Чую, що ввечері люди тут зберуться знов.

На месте убийства Демьяна Ганула в Одессе
На месте убийства Демьяна Ганула в Одессе, цветы
На месте убийства Демьяна Ганула в Одессе, надписи
На месте убийства Демьяна Ганула в Одессе, портрет
Мемориал на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе

Справжнім меморіалом стало і страшне місце – там, де вбили Дем’яна. Знову ж таки – квіти, лампадки, свічки… Люди дивляться на все це – зітхають, вдивляються в портрет Дем’яна Ганула, вчитуються в тексти мініплакатів, що оставлені тут тими, хто прийшов вшанувати його пам’ять…

«Ми не боїмося!»

«Велика втрата для Одеси…»

«Вічна пам’ять…»

«Зроблене Дем’яном не зітреш»…

Мемориал на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе, цветы, лампадки
Место убийства Демьяна Ганула в Одессе
Мемориал на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе на проспекте Героев
Мемориал на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе, лампадки
Девушка возлагает цветы к мемориалу на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе
Мемориал на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе, возложение цветов

…Зі світлини дивиться на нас молодий активіст, тут же вчитуємося в його заповіт: «Вчить українську та підтримуйте ЗСУ»…

Фото авторки

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