Проспект Українських героїв… Колишній Олександрівський… Тут було вбито одеського активіста Дем’яна Ганула. Тепер це місце перетворилось на меморіал.

Дем’яна Ганула вбили 14 березня. Як повідомляло «Одеське життя», ввечері того ж дня на Європейській площі зібралися люди, аби вшанувати його пам’ять.

Наступного дня побачили: на площі серед прапорців на честь загиблих за Україну – квіти, свічки, лампадки. Все це присвячено Дем’яну Ганулу. Чую, що ввечері люди тут зберуться знов.

Справжнім меморіалом стало і страшне місце – там, де вбили Дем’яна. Знову ж таки – квіти, лампадки, свічки… Люди дивляться на все це – зітхають, вдивляються в портрет Дем’яна Ганула, вчитуються в тексти мініплакатів, що оставлені тут тими, хто прийшов вшанувати його пам’ять…

«Ми не боїмося!»

«Велика втрата для Одеси…»

«Вічна пам’ять…»

«Зроблене Дем’яном не зітреш»…

…Зі світлини дивиться на нас молодий активіст, тут же вчитуємося в його заповіт: «Вчить українську та підтримуйте ЗСУ»…

Фото авторки