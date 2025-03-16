Як пише «Думська», прокурор подав клопотання про розгляд справи у закритому режимі, і суддя його задовольнив.

Шалаєву повідомлено про підозру в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю.

«Підсудний у залі суду перебуває в касці та бронежилеті. Під час відкритої частини засідання стало відомо, що Шалаєв був командиром механізованого взводу одеської 28-ї бригади імені Лицарів Зимового походу, але на момент скоєння злочину перебував у СЗЧ», – зазначає видання.

Також повідомляється, що сам чоловік жив у Києві, а в Одесі орендував квартиру в Аркадії.

За інформацією джерел, Шалаєв мав бути командиром взводу, але жодного дня в 28-й бригаді не пробув. Після переведення був у шпиталі, де проходив психіатричне лікування, а з 23 лютого самовільно залишив частину. До цього підозрюваний служив у 101-й окремій бригаді охорони Генерального Штабу України.

У 28-й бригаді імені Лицарів Зимового Походу офіційно повідомили, що підозрюваний був переведений до 28-ї бригади 13 липня 2024 року з військової частини А0139, допущений до ТВО офіцера резерву запасної роти. Після переведення практично весь час перебував на лікуванні і в район виконання бойових дій не залучався. Не з’явився на службу з відпустки, тому числиться у СЗЧ.

ОНОВЛЕНО:

Щойно стало відомо, що підозрюваному у вбивстві Дем’яна Ганула обрано запобіжний захід.

Як повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області, суд задовольнив клопотання слідчих і залишив Шалаєва під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення. Свою провину він визнав.

Як повідомлялося раніше, вранці п’ятниці, 14 березня 2025 року, в центрі Одеси на проспекті Героїв (колишньому Олександрівському) застрелили відомого одеського активіста Дем’яна Ганула. Того, хто втік з місця злочину, затримали того ж вечора – ним виявився 46-річний військовослужбовець з Київської області, який перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини.

Зараз у поліції опрацьовують три основні версії вбивства: замовне вбивство, скоєне у зв’язку з професійною та громадською діяльністю активіста, вбивство через особисту неприязнь і, оскільки Ганул був відомий своєю проукраїнською позицією, не виключається і «російський слід».

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Фото odesa.novyny.live