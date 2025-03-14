Зухвале вбивство в Одесі

Вбивство Дем’яна Ганула було зухвалим і показовим. Убивця почав стріляти в нього з пістолета на жвавій вулиці в центрі Одеси, серед білого дня, на очах у численних свідків, не ховаючись і не прикриваючи обличчя.

Коли поранений активіст упав на землю, злочинець спокійно підійшов до нього, щоб зробити контрольний постріл. Пістолет дав осічку, але кілер холоднокровно виправив затвор і добив беззахисну жертву. З місця злочину він зник на автомобілі, що належав службі таксі.

Поліція оголосила план «Перехоплення». В Одесу з Києва прибула слідчо-оперативна група. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що до неї входять найкращі фахівці країни, і він бере розслідування під особистий контроль. Убивцю затримали до вечора того ж дня. Ним виявився 46-річний дезертир. Про мотиви злочину поки невідомо.

Ким був Дем’ян Ганул

Друг загиблого, громадський активіст, еколог і журналіст Владислав Балінський у коментарі для медіа назвав Дем’яна Ганула першою фігурою в одеському проукраїнському русі.

«Він був впливовою людиною серед молоді, показово україномовним, очолював у публічному просторі проукраїнський рух. Усе, що відбувалося на захист державної позиції в Одесі, відбувалося за підтримки Дем’яна».

Тому, на думку Владислава Балінського, така показова фігура була так само показово страчена, що дуже погано впливає на імідж України як держави.

Історик, представник Українського інституту національної пам’яті, а зараз військовослужбовець Сергій Гуцалюк, назвав убивство Дем’яна Ганула політичним і показовим.

Він вважає, що слідство потрібно провести якомога швидше, щоб довести всім, що держава працює, а злочинці будуть покарані. Також він наголосив, що важливо зробити все можливе, щоб такі вбивства більше не повторювалися, і порівняв цей випадок із убивством Ірини Фаріон.

Захисник української мови та деколонізатор

Дем’ян Ганул захищав українську мову і всіляко боровся за дотримання мовного законодавства. Наприклад, за заміну вивісок російською мовою на українські. Виступав проти присутності російськомовної музики в громадському просторі.

Підтримував перейменування вулиць та інших топонімів у рамках деколонізації, демонтаж пам’ятників, що прославляли діячів російської імперії та СРСР.

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Стосунки Дем’яна Ганула з ЗСУ

Активіста часто звинувачували в тому, що він любить Україну лише на словах, і якби був справжнім патріотом, то пішов би добровольцем на фронт і захищав країну від російських агресорів.

Дем’ян Ганул сприймав такі звинувачення стоїчно і не виправдовувався. Хоча мав законні підстави не служити за станом здоров’я – він був інвалідом по зору, не бачив на одне око.

Проте він постійно допомагав Збройним силам України – організовував і проводив збори для наших захисників, возив допомогу на фронт. І захищав честь військових у тилу. Якщо хтось ображав військових, намагався знайти винних і домогтися від них вибачень. На всю країну став відомим випадок із фітнес-тренером, який зневажливо висловлювався з представниками ТЦК та побажав їм смерті, а після розмови з Ганулом пішов служити в армію.

Ганул – блогер

Свою діяльність Дем’ян Ганул не приховував і активно розповідав про неї на своїй сторінці у Facebook і телеграм-каналі. Його читали десятки тисяч людей. Там же він повідомляв про порушення в Одесі мовного законодавства і деколонізації.

Його записи ставали джерелом інформації для засобів масової інформації, мали суспільний резонанс, змушуючи місцеву владу працювати та виконувати закони.

Часто достатньо було, щоб Дем’ян згадав про невідповідність вивіски закону – і винуватці, не чекаючи реакції влади, самі виправляли порушення.

Сім’я Дем’яна Ганула

Дем’янові Ганулу був 31 рік. минулої весни він одружився з одеситкою Жанною.

24 жовтня 2024 року у молодого подружжя народилася дочка Сара.

Жанна фітнес-блогер. На своїй сторінці в Instagram вона регулярно публікує матеріали про особисті спортивні досягнення та ділиться практичними рекомендаціями з фізичних вправ.

Як і Дем’ян, Жанна брала активну участь у громадських ініціативах, спрямованих на підтримку України, зокрема військовополонених.