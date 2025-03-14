В поліції Одеської області повідомляють, що близько 10:30 надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста.

Стрілець із місця злочину втік, вживаються заходи щодо його затримання.

Відомо, що загиблий активіст критикував міську владу Одеси, боровся з російською мовою і допомагав ТЦК проводити мобілізацію.

Міністр внутрішніх справ Клименко бере розслідування вбивства Дем’яна Ганула під особистий контроль. Про це Ігор Клименко заявив під час засідання Ради.

«Про вбивство громадянина Ганула в місті Одеса. З центральним апаратом Нацполіції сформовано слідчо-оперативну групу з найкращих працівників, вона вже вирушила до Одеси. Також до Одеси направлено полк Національної поліції. Я беру під особистий контроль розслідування, розкриття цього злочину», – сказав Клименко.

На тему: Одеський активіст Дем’ян Ганул розкритикував Валерія Залужного