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В Україні з’явилася нова схема обману пенсіонерів: подробиці

В Україні з’явилася нова схема обману пенсіонерів: подробиці

Пенсійний фонд України (ПФУ) попереджає: шахраї організували нову схему обману довірливих пенсіонерів. Розповідаємо, як не стати їхньою жертвою.

Як розповіли у ПФУ, внаслідок моніторингу інформаційного простору в Telegram було виявлено досить підозрілу групу, адміністратори якої видають себе за Пенсійний фонд України.

Користувачам, які вступили в цю групу, пропонують долучитися до інших нібито корисних для пенсіонерів каналів та направляють їх до груп, де пропонуються знижки на ліки, ваучери на 1000 грн, а також заохочується взаємодія з Telegram-ботом @pensioneruukrainu_bot.

Однак, застерігають у Пенсійному фонді, всі запропоновані групи та Telegram-боти є фейковими, тобто підробленими, і ПФУ жодного відношення до них не має. Фонд має лише один офіційний Telegram-канал: «Пенсійний фонд України».

«Довіряйте інформації про діяльність Фонду лише з перевірених джерел!», – закликають у ПФУ.

Раніше «Одеське життя» розповідало, що шахраї оголосили в Одесі збір коштів для молодої жінки, яка нібито сильно постраждала від ракетної атаки на Одесу 5 листопада, тоді як такої постраждалої в Одесі немає, а всі документи і фото ні що інше як підробка.

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Джерело: one.ua, фото: Styler

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