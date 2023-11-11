В Украине появилась новая схема обмана пенсионеров: подробности

Как рассказали в ПФУ, в результате мониторинга информационного пространства в Telegram была обнаружена довольно подозрительная группа, администраторы которой выдают себя за Пенсионный фонд Украины.

Вступившим в эту группу пользователям предлагают приобщиться к другим якобы полезным для пенсионеров каналам и направляют их в группы, где предлагаются скидки на лекарства, ваучеры на 1000 грн, а также поощряется взаимодействие с Telegram-ботом @pensioneruukrainu_bot.

Однако, предостерегают в Пенсионном фонде, все предложенные группы и Telegram-боты являются фейковыми, то есть поддельными, и ПФУ никакого отношения к ним не имеет. У ПФУ есть только один официальный Telegram-канал: «Пенсійний фонд України».

«Доверяйте информации о деятельности Фонда только из проверенных источников!», – призывают в ПФУ.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что мошенники объявили в Одессе сбор средств для молодой женщины, якобы сильно пострадавшей от ракетной атаки на Одессу 5 ноября, тогда как такой пострадавшей в Одессе нет, а все документы и фото ни что иное как подделка.

Читайте также:

Источник: one.ua, фото: Styler