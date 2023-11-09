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В Одесі після ракетної атаки 5 листопада з’явилися шахраї: подробиці

В Одесі після ракетної атаки 5 листопада з’явилися шахраї: подробиці

В Одесі оголосили збір коштів для молодої жінки, яка нібито сильно постраждала від ракетної атаки на Одесу 5 листопада. Це шахраї, попереджають у мерії. Інформацію передано до правоохоронних органів.

Про це повідомив голова Приморської районної адміністрації Марат Корольов.

На третій день після ракетно-дронової атаки на Одесу, в соцмережах з’явилася інформація про збір коштів для молодої матусі, яка нібито сильно постраждала після прильоту і лежала в реанімації.

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За словами Корольова, міські служби провели відповідні перевірки та з’ясували, що такої постраждалої в Одесі немає, всі документи підроблено, а фото взято з новини 2021-го року про постраждалу із Запоріжжя.

Зібрану інформацію передано до правоохоронних органів.

У мерії закликали перевіряти будь-яку інформацію в соцмережах та довіряти лише офіційним джерелам.

Нагадаємо, що одеситам, чиє житло постраждало від ракетно-дронової атаки росіян 5 листопада, нададуть матеріальну допомогу.

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