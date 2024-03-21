Більше не Южний: місту-супутнику Одеси повернули історичну назву (відео)

Про це повідомив народний депутат Роман Лозінський.

«На Одещині дуже важливий населений пункт – місто Южний, велике портове місто. І з сьогодні там повернули історичну назву – Порт-Аненталь»,

– заявив він у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, цю назву можна перекласти як «долина Анни».

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Крім Південного, нові назви отримали такі міста:

Червоноград (Львівщина) – тепер Шептицький;

Павлоград (Дніпропетровщина) – буде Матвіїв;

Синельникове (Дніпропетровщина) – відтепер Ріднопілля;

Бровари (Київщина) – тепер Броварі.

Нагадаємо, раніше южненці активно включилися в процес перейменування міста та запропонували цілих 168 варіантів. Але всім критеріям топонімічної комісії відповідало лише 6 із усіх запропонованих. Це:

Аджалик; Аненталь; Порт-Аненталь; Оріана; Порторіано; Порт-Оріана.

Назва «Південне» відбір не пройшла, оскільки даний топонім не унікальний, і, до того ж, не є іменником.

Але дискусії на цьому не завершилися, і тому було вирішено написати листа до національної комісії, щоб фахівці надали офіційне обґрунтування цього, щоб надалі не було конфліктів між владою та громадою.

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