Більше не Южний: місту-супутнику Одеси повернули історичну назву (відео)

20 березня 2024 року парламентський комітет з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ухвалив рішення про перейменування п’яти українських міст, а також 104 сіл і селищ. Серед цих міст – і місто Південний Одеської області – воно отримало історичну назву: Порт-Аненталь.
Про це повідомив народний депутат Роман Лозінський.
«На Одещині дуже важливий населений пункт – місто Южний, велике портове місто. І з сьогодні там повернули історичну назву – Порт-Аненталь»,
– заявив він у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, цю назву можна перекласти як «долина Анни».
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Крім Південного, нові назви отримали такі міста:
- Червоноград (Львівщина) – тепер Шептицький;
- Павлоград (Дніпропетровщина) – буде Матвіїв;
- Синельникове (Дніпропетровщина) – відтепер Ріднопілля;
- Бровари (Київщина) – тепер Броварі.
Нагадаємо, раніше южненці активно включилися в процес перейменування міста та запропонували цілих 168 варіантів. Але всім критеріям топонімічної комісії відповідало лише 6 із усіх запропонованих. Це:
- Аджалик;
- Аненталь;
- Порт-Аненталь;
- Оріана;
- Порторіано;
- Порт-Оріана.
Назва «Південне» відбір не пройшла, оскільки даний топонім не унікальний, і, до того ж, не є іменником.
Але дискусії на цьому не завершилися, і тому було вирішено написати листа до національної комісії, щоб фахівці надали офіційне обґрунтування цього, щоб надалі не було конфліктів між владою та громадою.
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