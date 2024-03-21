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Новий Париж та інші: В Одеській області змінять назви 11 населених пунктів, а в Україні – 109

Новий Париж та інші: В Одеській області змінять назви 11 населених пунктів, а в Україні – 109

В Україні в рамках деколонізації та дерусифікації можуть перейменувати 109 населених пунктів. Серед них пйть міст та 14 села та селища. Одинадцять розташовано в Одеській області. Публікуємо, якими будуть нові назви в Одеському регіоні.

Як повідомив народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський, у рамках деколонізації ухвалено рішення про перейменування 109 населених пунктів: 5 міст і 104 села.

У більшості випадків нові назви були обрані під час громадських слухань і схвалені органами місцевого самоврядування.

“Вони півроку включалися, вели дискусії, тому що закон дає (це – ред.) право громадам, ухвалювали свої рішення і передавали їх на Верховну Раду. Серед 104 сіл і селищ таких більше половини. Але міста, на превеликий жаль, таким правом, яке дав їм закон, не скористалися”, – розповів парламентарій. Також нові назви отримають п’ять українських міст.

Нові назви міст в Україні

Нові назви сіл та селищ в Одеській області

  • село Надеждівка – Шампань Одеський район,
  • село Первомайське – Болгарка Роздільнянський район,
  • село Перше травня – Щасливе Роздільнянський район,
  • село Росіянівка – Козацьке Роздільнянський район,
  • село Курисове – Покровське Березівський район.
  • село Зоря – Камчик Білгород-Дністровський район,
  • село Миколаївка-Новоросійська – Байрамча Білгород-Дністровський район.
  • село Малоярославець І – Прикордонне Болградський район,
  • село Роща – Новий Париж Болградський район,
  • селище Тарутине – Бессарабське Болградський район.

За остаточне перейменування населених пунктів має проголосувати Верховна Рада. Як стверджує народний депутат, ця процедура незабаром уже відбудеться.

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