Новий Париж та інші: В Одеській області змінять назви 11 населених пунктів, а в Україні – 109

В Україні в рамках деколонізації та дерусифікації можуть перейменувати 109 населених пунктів. Серед них пйть міст та 14 села та селища. Одинадцять розташовано в Одеській області. Публікуємо, якими будуть нові назви в Одеському регіоні.
Як повідомив народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський, у рамках деколонізації ухвалено рішення про перейменування 109 населених пунктів: 5 міст і 104 села.
У більшості випадків нові назви були обрані під час громадських слухань і схвалені органами місцевого самоврядування.
“Вони півроку включалися, вели дискусії, тому що закон дає (це – ред.) право громадам, ухвалювали свої рішення і передавали їх на Верховну Раду. Серед 104 сіл і селищ таких більше половини. Але міста, на превеликий жаль, таким правом, яке дав їм закон, не скористалися”, – розповів парламентарій. Також нові назви отримають п’ять українських міст.
Нові назви міст в Україні
- Южний планують повернути історичну назву Порт-Аненталь;
- Червоноград може стати містом Шептицький;
- Броварам під Києвом мають намір повернути правильне написання – Броварі;
- Павлоград хочуть назвати Матвіїв,
- Синельникове – Ріднопілля.
Нові назви сіл та селищ в Одеській області
- село Надеждівка – Шампань Одеський район,
- село Первомайське – Болгарка Роздільнянський район,
- село Перше травня – Щасливе Роздільнянський район,
- село Росіянівка – Козацьке Роздільнянський район,
- село Курисове – Покровське Березівський район.
- село Зоря – Камчик Білгород-Дністровський район,
- село Миколаївка-Новоросійська – Байрамча Білгород-Дністровський район.
- село Малоярославець І – Прикордонне Болградський район,
- село Роща – Новий Париж Болградський район,
- селище Тарутине – Бессарабське Болградський район.
За остаточне перейменування населених пунктів має проголосувати Верховна Рада. Як стверджує народний депутат, ця процедура незабаром уже відбудеться.