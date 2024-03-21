Новий Париж та інші: В Одеській області змінять назви 11 населених пунктів, а в Україні – 109

Як повідомив народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський, у рамках деколонізації ухвалено рішення про перейменування 109 населених пунктів: 5 міст і 104 села.

У більшості випадків нові назви були обрані під час громадських слухань і схвалені органами місцевого самоврядування.

“Вони півроку включалися, вели дискусії, тому що закон дає (це – ред.) право громадам, ухвалювали свої рішення і передавали їх на Верховну Раду. Серед 104 сіл і селищ таких більше половини. Але міста, на превеликий жаль, таким правом, яке дав їм закон, не скористалися”, – розповів парламентарій. Також нові назви отримають п’ять українських міст.

Нові назви міст в Україні

Южний планують повернути історичну назву Порт-Аненталь ;

; Червоноград може стати містом Шептицький ;

; Броварам під Києвом мають намір повернути правильне написання – Броварі ;

; Павлоград хочуть назвати Матвіїв ,

, Синельникове – Ріднопілля.

Нові назви сіл та селищ в Одеській області

село Надеждівка – Шампань Одеський район,

Одеський район, село Первомайське – Болгарка Роздільнянський район,

Роздільнянський район, село Перше травня – Щасливе Роздільнянський район,

Роздільнянський район, село Росіянівка – Козацьке Роздільнянський район,

Роздільнянський район, село Курисове – Покровське Березівський район.

Березівський район. село Зоря – Камчик Білгород-Дністровський район,

Білгород-Дністровський район, село Миколаївка-Новоросійська – Байрамча Білгород-Дністровський район.

Білгород-Дністровський район. село Малоярославець І – Прикордонне Болградський район,

Болградський район, село Роща – Новий Париж Болградський район,

Болградський район, селище Тарутине – Бессарабське Болградський район.

За остаточне перейменування населених пунктів має проголосувати Верховна Рада. Як стверджує народний депутат, ця процедура незабаром уже відбудеться.