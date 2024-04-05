Селищу в Одеській області повернуть історичну назву, хоча жителі її не схвалюють

Рішення було ухвалено на засіданні 3 квітня ухвалив комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Комітет затвердив перелік населених пунктів, які будуть перейменовані найближчим часом. Серед них селище Суворове Ізмаїльського району.

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Зазначимо, що наприкінці 2022 року жителі Суворового шляхом проведення електронного голосування обрали для населеного пункту іншу назву – Бессарабське. За цей варіант тоді проголосували 998 осіб.

Як бачимо, у Верховній Раді цю ідею не підтримали, а вирішили віддати данину історії населеного пункту.

Історичною назвою селища Суворове є Шикирлі-Китай, це ім’я йому присвоєно ще під час заснування 1819 року.

Першими відомими мешканцями земель, на яких розташоване селище, були татари. Але під час воєн 19 століття їх вигнали з рідної території російські та молдавські правителі. Проте татарська назва Шікірлі ще тривалий час зберігалася за селищем, правда до нього ще додали слово Китай.

На початку 19 століття у спорожніле татарське селище молдавське господар запросило болгарських переселенців. Наприкінці 19 століття Південна Бессарабія відійшла до Російської імперії.

А Суворовим Шікірлі-Китай став у лютому 1941 року. Таке рішення ухвалила тодішня комуністична влада, яка намагалася стерти сліди історії, яка говорила про те, що раніше на цій території жили інші народи.

Нагадаємо, що нещодавно назву Бессарабське затвердили селищу Тарутине Болградського району.