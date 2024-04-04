В Одесі перейменують центральні вулиці та Катерининську площу: нові назви

Процеси деколонізації, дерусифікації та декомунізації у сфері міського середовища продовжуються. Одеса позбавляється маркерів «російського світу», підносячи себе як місто українське та європейське. Адже багато назв, міста були нав’язані владою імперської росії та тоталітарним режимом СРСР, щоб спотворити історію та створити видимість, ніби Одеса належить росії.

Тому зараз одеським вулицям повертають історичні назви (як, наприклад, вулиці Буніна), або дають нові актуальні імена (наприклад, вулиці Катерининській).

Нові назви центральних вулиць та Катерининської площі

4 квітня 2024 року історико-топонімічною комісією прийнято рішення про зміну назв наступних вулиць та площі:

вул. Катерининська – вул. Європейська;

вул. Жуковського – вул. Лесі Українки;

вул. Буніна – вул. Поліцейська;

Катерининська площа – Європейська площа.

Також на засіданні порушувалося питання про перейменування вулиці Пушкінської, але він не набрав потрібної кількості голосів членів комісії і тому не розглядався.

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Зазначимо, що в Одесі вже є вулиця Лесі Українки. Вона знаходиться на межі селища Котовського та приватного сектору у Пересипському районі. Для неї підберуть нове ім’я.

Нагадаємо, 25 березня мер Одеси Геннадій Труханов ухвалив рішення про перейменування п’яти вулиць Одеси на честь Героїв України.

Фото з Телеграм-каналу «Думська»