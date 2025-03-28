Про це повідомили в Національному парку «Куяльницький».

Спільні дослідження проводять науковці Національного природного парку «Куяльницький» та Інституту морської біології Національної академії наук України. Це допоможе розробити заходи з відновлення екосистеми та збереження Куяльника.

«Щоб ухвалювати правильні рішення для збереження екосистеми Куяльницького лиману, необхідно ясно розуміти, які зміни відбуваються в його середовищі. Постійні спостереження за ключовими показниками води дають змогу оцінити стан водойми та визначити вплив різних чинників на екосистему», – ідеться в повідомленні.

До теми: Великий Куяльник пересихає: хто робить з Одещини пустелю

Одним із ключових завдань є визначення сезонної мінливості солоності. Важливим індикатором здоров’я лиману є живі організми, які чутливо реагують на зміни довкілля.

Щоб створити цілісну картину стану екосистеми на різних етапах її розвитку, моніторинг проводитиметься постійно.

Також буде проведено аналіз даних попередніх років, що дасть змогу зробити точніші висновки і визначити кроки зі збереження цієї унікальної екосистеми.

Раніше «Одесская жизнь» повідомляла, що сьогодні українське «мертве море» Куяльник пересихає і повільно рухається до статусу «солоної калюжі».

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