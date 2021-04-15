Застройка Куяльника – высотки и объездная дорога: в чем проблема?

Что угрожает экосистеме курорта, выясняла «Одесская жизнь».

Четыре варианта объездной дороги в обход Поскота

Договор о строительстве объездной дороги в обход поселка Котовского Служба автомобильных дорог в Одесской области подписала с проектировщиками еще летом прошлого года. Вариантов прохождения магистрали было четыре. Первый – через Красносельскую ОТГ, то есть по автомобильной дороге местного значения.

Второй вариант должен был стартовать в районе Красноселки, следовать мимо Северного кладбища вдоль железнодорожных путей у станции Одесса-Сортировочная. Но оказалось, что прохождение дороги государственного значения с четырьмя полосами движения по этому варианту реализовать нет технической возможности.

Третий вариант – самый протяженный. Он предусматривает начало трассы в районе села Светлое. Затем она должна пройти мимо Красноселки и зайти в город со стороны Куяльницкого лимана.

А самый удачный, по мнению проектировщиков, четвертый вариант – прохождение трассы вдоль Куяльницкого лимана. Автомагистраль шириной 24 метра и длиной полтора километ­ра должна быть проложена прямо по плавневой части Куяльника.

Проект, рассказали в «Укравтодоре», предусматривает эстакаду, велодорожку, пешеходные дорожки, освещенные пешеходные переходы, местные проезды, а также берегоукрепление и озеленение вдоль лимана.

Незаконный проект

Вариант предполагает, что дорога будет «нырять» вниз под обрыв и идти по пойме Куяльника – зарослям лоха серебристого и камыша, где обитает множество птиц. Затем – пройдя под поселком Шевченково-2, огибать подковой лиман. А в Корсунцах – должна пройти буквально по срезу берега лимана. Притом что в районе сельских улиц, прилегающих к обрыву, строительство запрещено. А если дорогу все же построят, то находящиеся в 50 метрах от обрыва дома будут сотрясаться от проходящих по трассе большегрузов.

– Дорога, естественно, нужна. Но она должна проходить за пределами второй зоны санитарной охраны государственного курорта «Куяльницкий лиман». В первой и второй зонах строить нельзя – это прямое нарушение требований закона «О курортах», – убежден ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко. – А на схеме прохождения трассы по селу Корсунцы она большей частью проходит в пределах первой зоны – чего категорически не должно быть. Я не думаю, что кто-то подпишет такой преступный проект. Потому что этот вариант объездной дороги – грубейшее нарушение законодательства Украины.

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Дорога или национальный парк?

По мнению местных жителей, вариант выбрали не только противозаконный, но и разрушительный для экосистемы лимана и экологической безопасности людей. А ведь многие из них покупали в Корсунцах дома именно из-за замечательных природных условий.

– Объездная дорога на берегу Куяльницкого лимана неизбежно приведет к загрязнению его природных ресурсов – лечебной рапы и грязи, – считает доцент кафедры гидроэкологии и водных исследований Одесского государственного экологического университета Олег Гриб. – Потому что движение автотранспорта – это пылевое загрязнение, загрязнение выхлопными газами, повышение концентрации тяжелых металлов. К тому же почему-то никто не говорит об историческом значении этой территории. Именно там, где проходит дорога, были древнегреческие стоянки судов. А в верховье лимана селились чумаки, и первый солепром был именно там. А еще Куяльник – коридор для миграции птиц. И, безусловно, проект этой объездной дроги нарушает Земельный и Водный кодексы Украины. Кроме того, есть проект указа президента о признании территории лимана национальным природным парком. А в случае постройки дороги большинство видов, благодаря которым Куяльник может получить этот статус, пострадает. Кстати, по постановлению Совета министров УССР 1985 года, объездную дорогу, которая сейчас примыкает к лиману, требовалось перенести. А о строительстве новой вообще речи не может быть.

Отель в тростниковых плавнях Куяльника

В то же время «Укравтодор», решив не тянуть с проектным решением, обратился в Красносельскую ОТГ с письмом о разрешении проведения изыскательских, геологических, геодезических работ. Каждый этап работ «Укравтодор» обещает согласовывать с местными властями. Также в планах – внесение изменений в генплан села Корсунцы для строительства автомагистрали. В Службе заверяют, что готовы выслушать мнения местных жителей.

Ко всему в обновленном плане речь идет и о застройке прибрежно-защитной полосы лимана отельными комплексами и грязелечебницами. Возвести их планируют на отсыпной территории между селами и Куяльником. Сделать это хотят прямо в ложе лимана на месте тростниковых плавней.

По словам местных властей, проект уже прошел общественные слушания. Только вот местные жители об этом почему-то не знали.

Пока проект генплана села Корсунцы был сняли с повестки прошедшей на днях сессии Красносельской ОТГ. Соответственно – проект строительства дороги через Куяльницкий лиман тоже еще не внесли. Правда, по словам лидера общественной организации «Зеленый лист» Владислава Балинского, представителей громады, пришедших на заседание совета, в помещение не пустили, объяснив это ограничениями красной зоны.

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