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В Одесі знову горів будинок-пам’ятник архітектури на Софіївській (фото, відео)

В Одесі знову горів будинок-пам’ятник архітектури на Софіївській (фото, відео)

Увечері середи, 14 серпня 2024 року, майже одразу ж після того, як ворог ударив по Одесі балістичною ракетою, у центрі міста повторно спалахнула пожежа в будинку-пам’ятці архітектури місцевого значення на вулиці Софіївській.

Нагадаємо, масштабна пожежа у триповерховому старовинному житловому будинку №6 (відомому як прибутковий будинок Самохвалова) на перехресті вулиці Софіївської та провулку Ройтбурда (Ляпунових) стався вдень 30 червня. Тоді під час гасіння пожежі постраждали троє рятувальників, а один із них, Володимир Олександрюк, 4 серпня помер у лікарні.

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І ось повторна пожежа у тому самому будинку… Судячи з опублікованих у соцмережах фото та відео з місця події, палали приміщення на третьому поверсі.

Пожежа на Софіївській 14 серпня 2024

Фото надіслала наша читачка Майя Зубкова

Точна причина займання наразі невідома. Деякі користувачі місцевих Телеграм-каналів припустили, що в будинок могли потрапити осколки ворожої ракети, оскільки пожежа збіглася з «прильотом» у центрі Одеси, проте зв’язок між цими подіями все ж таки сумнівний.

Подробиці від ДСНС поки що не надходили.

Як повідомлялося раніше, сьогодні вранці в Одесі горіла квартира у двоповерховому житловому будинку на Дерибасівській. Рятувальники знайшли у квартирі тіло її господаря.

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