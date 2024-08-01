Постраждалих під час пожежі на Софіївській із сильними опіками евакуювали до Львова

Постраждалих під час пожежі на Софіївській із сильними опіками евакуювали до Львова

Трьох постраждалих унаслідок пожежі на Софіївській, яка сталася 30 липня, евакуаційним рейсом доправили до львівської Клініки Святого Луки.

Про це 31 липня повідомили в департаменті охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації.

Постраждалі рятувальники отримали опіки тяжкого ступеня і львівські фахівці надаватимуть їм високоякісну медичну допомогу.

постраждалі рятувальники

“Департамент охорони здоров’я ОДА щиро дякує Клініці Святого Луки та КНП “Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Львівської обласної ради за оперативну співпрацю й надану допомогу, вчасну та таку необхідну”, – зазначили в департаменті.

пострадавшие спасатели

Нагадаємо, 30 липня в Одесі, у триповерховому житловому будинку на перехресті провулка Ляпунова і вулиці Софіївська сталася пожежа. Вогонь швидко поширився по горючих конструкціях будівлі, що ускладнювало гасіння пожежі.

Як повідомляли в Головному управлінні ДСНС в Одеській області, рятувальникам знадобилося дві години, щоб повністю ліквідувати пожежу на площі 500 м. кв.

Для боротьби з вогнем було залучено 55 рятувальників і добровольців, а також 16 одиниць спеціальної та допоміжної техніки.

На жаль, унаслідок пожежі постраждало троє людей: двоє вогнеборців від ДСНС і один – від Асоціації добровільних пожежників України.

Раніше “Одеське життя” розповідало, як опікові фахівці Дитячої Лікарні Святого Миколая у Львові врятували від ампутації ніг дворічну пацієнтку з Одеської області.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk