Постраждалих під час пожежі на Софіївській із сильними опіками евакуювали до Львова

Про це 31 липня повідомили в департаменті охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації.

Постраждалі рятувальники отримали опіки тяжкого ступеня і львівські фахівці надаватимуть їм високоякісну медичну допомогу.

“Департамент охорони здоров’я ОДА щиро дякує Клініці Святого Луки та КНП “Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Львівської обласної ради за оперативну співпрацю й надану допомогу, вчасну та таку необхідну”, – зазначили в департаменті.

Нагадаємо, 30 липня в Одесі, у триповерховому житловому будинку на перехресті провулка Ляпунова і вулиці Софіївська сталася пожежа. Вогонь швидко поширився по горючих конструкціях будівлі, що ускладнювало гасіння пожежі.

Як повідомляли в Головному управлінні ДСНС в Одеській області, рятувальникам знадобилося дві години, щоб повністю ліквідувати пожежу на площі 500 м. кв.

Для боротьби з вогнем було залучено 55 рятувальників і добровольців, а також 16 одиниць спеціальної та допоміжної техніки.

На жаль, унаслідок пожежі постраждало троє людей: двоє вогнеборців від ДСНС і один – від Асоціації добровільних пожежників України.

Раніше “Одеське життя” розповідало, як опікові фахівці Дитячої Лікарні Святого Миколая у Львові врятували від ампутації ніг дворічну пацієнтку з Одеської області.