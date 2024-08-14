Сморід та пожежі та в Одесі: коли вони припиняться, та хто в цьому винний

Гарячі цифри: що горить та смердить

16 гектарів очерету було знищено вогнем, і це не остаточна цифра. В Держекоінспекції Південно-Західного округу говорили про понад 11 тисяч тонн вуглекислого газу, який потрапив в атмосферу. Зупинити тління очерету і нині неможливо. Через специфіку ґрунту територія потребує дуже багато води. Однак, ні рятувальники, ні техніка не можуть пройти вглиб так званих полів зрошення.

– Це саме мулові залишки. Це стічні води, різні фекалії, той самий очерет. І це все десятками років перегниває і нині воно горить. Ліквідація таких пожеж дуже важка, адже висота тління завелика. Туди неможливо заїхати технікою, бо вона одразу просідає. І так само важко зайти рятувальникам. Ось, наприклад, днями надзвичайник провалився у цей мул по пояс, але його дуже швидко дістали. Температура там настільки висока, що чоловік міг згоріти живцем, – розповідає Марина Аверіна.

В Одесі і зараз продовжують тліти 12 гектарів полів з муловими залишками. Надзвичайники чергують вже другий тиждень, аби вогонь знову не спалахнув і не перекинувся на житловий сектор.

Про причини пожеж і смерді та коли все припиниться

Одеські рятувальники фіксують понад сто пожеж на добу, і хоча загальна кількість випадків загоряння ідентична минулим рокам, площі – значно збільшилися.

– Таких масштабів як в цьому році ще ніколи не було. В першу чергу, звичайно, через відсутність опадів. Взимку не було снігу, навесні – не було дощу. І земля зараз настільки суха, що спрацьовує як порох. Горить постійно, горить кожен день.

Та головною причиною, не дивлячись на кліматичні зміни, у 99% лишається людина. Спричинити масштабне загоряння може навіть невеликий недопалок, кинутий у суху траву. Окрім цього містяни розводять багаття, палять листя. І через необережність та сухість ґрунту це переростає в неконтрольовану пожежу.

– Поки воно саме не перегорить всередині, воно нікуди не дінеться. І ці запахи, через які зараз потерпають люди, вони продовжаться. До нас, на лінії 101, надходять мільйони дзвінків. Раніше кричали, що літаки літають і чимось людей травлять. І смішно, і сумно. Тому що рятувальники дуже важко працюють. В цих умовах, у них буває по 100 і навіть більше пожеж на добу, – розповідає речниця ДСНС Марина Аверіна.

Очікувати остаточного припинення смороду та самих пожеж можна лише після зниження температури та рясних опадів. За прогнозами синоптиків перші дощі та зменшення температури можна чекати у другій половині вересня. Своєю чергою рятувальники нагадують: єдиний шлях запобігти фатальним для екосистеми наслідкам – дотримуватися правил пожежної безпеки та не палити сухе листя.

Покарання за «необережність»

Такі загоряння мають дуже масштабні наслідки, адже через неможливість їх гасіння – пожежа або тління може тривати до кількох тижнів. Тож від людської недбалості страждає природа, тварини, а разом і люди, які в найкращому варіанті дихають небезпечним вуглекислим газом, а в гіршому – стають жертвами цих пожеж.

«У нас була бабуся, яка померла в лікарні, саме від отриманих опіків, намагаючись погасити пожежу, яку вона сама і спровокувала», – каже речниця ДСНС.

З початку року надзвичайники разом із поліцейськими викрили вже понад 200 паліїв сухої рослинності. На них були накладені штрафи від 3060 до 6120 гривень. 90% порушників – літні люди, які вірять, що паління листя – удобрює ґрунт, зазначили в ДСНС.

Діана ФЕДОТОВА