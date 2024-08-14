Сморід та пожежі та в Одесі: коли вони припиняться, та хто в цьому винний

Одесити в різних районах міста вже більше тижня страждають від диму та смороду. Куди дме вітер, там стає неможливо дихати. Все через те, що на околицях міста продовжують тліти біля 12 гектарів полів з муловими залишками. «Одеське життя» поспілкувалося з речницею ДСНС Одеської області Мариною Аверіною, аби дізнатися про причини, наслідки та коли все припиниться.
Гарячі цифри: що горить та смердить
16 гектарів очерету було знищено вогнем, і це не остаточна цифра. В Держекоінспекції Південно-Західного округу говорили про понад 11 тисяч тонн вуглекислого газу, який потрапив в атмосферу. Зупинити тління очерету і нині неможливо. Через специфіку ґрунту територія потребує дуже багато води. Однак, ні рятувальники, ні техніка не можуть пройти вглиб так званих полів зрошення.
– Це саме мулові залишки. Це стічні води, різні фекалії, той самий очерет. І це все десятками років перегниває і нині воно горить. Ліквідація таких пожеж дуже важка, адже висота тління завелика. Туди неможливо заїхати технікою, бо вона одразу просідає. І так само важко зайти рятувальникам. Ось, наприклад, днями надзвичайник провалився у цей мул по пояс, але його дуже швидко дістали. Температура там настільки висока, що чоловік міг згоріти живцем, – розповідає Марина Аверіна.
В Одесі і зараз продовжують тліти 12 гектарів полів з муловими залишками. Надзвичайники чергують вже другий тиждень, аби вогонь знову не спалахнув і не перекинувся на житловий сектор.
Про причини пожеж і смерді та коли все припиниться
Одеські рятувальники фіксують понад сто пожеж на добу, і хоча загальна кількість випадків загоряння ідентична минулим рокам, площі – значно збільшилися.
– Таких масштабів як в цьому році ще ніколи не було. В першу чергу, звичайно, через відсутність опадів. Взимку не було снігу, навесні – не було дощу. І земля зараз настільки суха, що спрацьовує як порох. Горить постійно, горить кожен день.
Та головною причиною, не дивлячись на кліматичні зміни, у 99% лишається людина. Спричинити масштабне загоряння може навіть невеликий недопалок, кинутий у суху траву. Окрім цього містяни розводять багаття, палять листя. І через необережність та сухість ґрунту це переростає в неконтрольовану пожежу.
– Поки воно саме не перегорить всередині, воно нікуди не дінеться. І ці запахи, через які зараз потерпають люди, вони продовжаться. До нас, на лінії 101, надходять мільйони дзвінків. Раніше кричали, що літаки літають і чимось людей травлять. І смішно, і сумно. Тому що рятувальники дуже важко працюють. В цих умовах, у них буває по 100 і навіть більше пожеж на добу, – розповідає речниця ДСНС Марина Аверіна.
Очікувати остаточного припинення смороду та самих пожеж можна лише після зниження температури та рясних опадів. За прогнозами синоптиків перші дощі та зменшення температури можна чекати у другій половині вересня. Своєю чергою рятувальники нагадують: єдиний шлях запобігти фатальним для екосистеми наслідкам – дотримуватися правил пожежної безпеки та не палити сухе листя.
Покарання за «необережність»
Такі загоряння мають дуже масштабні наслідки, адже через неможливість їх гасіння – пожежа або тління може тривати до кількох тижнів. Тож від людської недбалості страждає природа, тварини, а разом і люди, які в найкращому варіанті дихають небезпечним вуглекислим газом, а в гіршому – стають жертвами цих пожеж.
«У нас була бабуся, яка померла в лікарні, саме від отриманих опіків, намагаючись погасити пожежу, яку вона сама і спровокувала», – каже речниця ДСНС.
З початку року надзвичайники разом із поліцейськими викрили вже понад 200 паліїв сухої рослинності. На них були накладені штрафи від 3060 до 6120 гривень. 90% порушників – літні люди, які вірять, що паління листя – удобрює ґрунт, зазначили в ДСНС.
Діана ФЕДОТОВА