На Дерибасівській знайшли труп чоловіка у згорілій квартирі

Сморід та пожежі та в Одесі: коли вони припиняться, та хто в цьому винний Одесити в різних районах міста вже більше тижня страждають від диму та смороду. Куди дме вітер, там стає неможливо дихати. Все через те, що на околицях міста продовжують тліти біля 12 гектарів полів з муловими залишками. «Одеське життя» поспілкувалося з речницею ДСНС Одеської області Мариною Аверіною, аби дізнатися про причини, наслідки та коли все припиниться. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Зранку Одеса в диму: пожежа на торфовищах тільки посилилася Сьогодні, 6 серпня, вже тиждень як горять очерети і торфовища в Пересипському районі Одеси. То один, то інший район міста періодично наповнюють дим і запах гару. Це залежить від напрямку вітру. Рятувальники прокоментували ситуацію. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ