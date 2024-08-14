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На Дерибасівській знайшли труп чоловіка у згорілій квартирі

На Дерибасівській знайшли труп чоловіка у згорілій квартирі

Сьогодні вранці, у середу, 14 серпня 2024 року, в Одесі горіла квартира у самому центрі – на вулиці Дерибасівській. Є жертва.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, щоб повністю ліквідувати пожежу у квартирі двоповерхового житлового будинку, рятувальникам знадобилося менше півгодини.

Пожежа на Дерибасівській в Одесі

Під час гасіння пожежі виявили тіло господаря квартири.

Причину пожежі встановлюють.

Нагадаємо, у понеділок, 12 серпня, рятувальники ліквідували масштабну пожежу на підприємстві у селі Візирка Одеського району.

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