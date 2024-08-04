У лікарні помер рятувальник, який постраждав на великій пожежі у центрі Одеси

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

«Медики робили все можливе, але врятувати нашого колегу не вдалося. Рятувальники Одещини глибоко сумують з приводу смерті побратима-вогнеборця та висловлюють свої співчуття рідним і близьким. У нашій пам’яті Володимир назавжди залишиться справжнім другом, професіоналом своєї справи, чуйною та доброю людиною», – повідомили колеги померлого рятувальника.

Як повідомляло «Одеське життя», 30 липня в центрі Одеси горів триповерховий. старовинний житловий будинок на перехресті провулку Ляпунових та вулиці Софіївській. Тоді при гасінні пожежі постраждали двоє співробітників відомства та пожежний добровольець.

Читайте також: Вони вийшли з вогню: одеські рятувальники, які прийшли на допомогу під час подвійного ракетного удару.