У лікарні помер рятувальник, який постраждав на великій пожежі у центрі Одеси

Одеські рятувальники зазнали важкої втрати: сьогодні вночі, 4 серпня, у лікарні помер помічник начальника зміни Оперативно-координаційного центру одеського управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Володимир Олександрюк, який днями під час гасіння пожежі на вулиці Софіївській постраждав у центрі Одеси. Йому було 47 років.
Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.
«Медики робили все можливе, але врятувати нашого колегу не вдалося. Рятувальники Одещини глибоко сумують з приводу смерті побратима-вогнеборця та висловлюють свої співчуття рідним і близьким. У нашій пам’яті Володимир назавжди залишиться справжнім другом, професіоналом своєї справи, чуйною та доброю людиною», – повідомили колеги померлого рятувальника.
Як повідомляло «Одеське життя», 30 липня в центрі Одеси горів триповерховий. старовинний житловий будинок на перехресті провулку Ляпунових та вулиці Софіївській. Тоді при гасінні пожежі постраждали двоє співробітників відомства та пожежний добровольець.
Читайте також: Вони вийшли з вогню: одеські рятувальники, які прийшли на допомогу під час подвійного ракетного удару.