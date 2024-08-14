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В Одессе снова горел дом-памятник архитектуры на Софиевской (фото, видео)

В Одессе снова горел дом-памятник архитектуры на Софиевской (фото, видео)

Вечером среды, 14 августа 2024 года, почти сразу же после того, как враг ударил по Одессе баллистической ракетой, в центре города повторно вспыхнул пожар в доме-памятнике архитектуры местного значения на улице Софиевской.

Напомним, масштабный пожар в трехэтажном старинном жилом доме №6 (известном как доходный дом Самохвалова) на перекрестке улицы Софиевской и переулка Ройтбурда (Ляпуновых) случился днем 30 июня. Тогда во время тушения пожара пострадали трое спасателей, а один из них, Владимир Александрюк, 4 августа скончался в больнице.

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И вот повторный пожар в том же самом доме… Судя по опубликованным в соцсетях фото и видео с места происшествия, горели помещения на третьем этаже.

Пожар на Софиевской 14 августа 2024

Фото прислала наша читательница Майя Зубкова

Точная причина возгорания на данный момент неизвестна. Некоторые пользователи местных Телеграм-каналов предположили, что в дом могли попасть осколки вражеской ракеты, так как пожар совпал по времени с «прилетом» в центре Одессы, однако связь между этими событиями все же сомнительна.

Подробности от ГСЧС пока не поступали.

Как сообщалось ранее, сегодня утром в Одессе горела квартира в двухэтажном жилом доме на Дерибасовской. Спасатели нашли в квартире тело ее хозяина.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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