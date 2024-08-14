Росіяни вдарили ракетою по Одесі – є «приліт», у центрі дим

О 19:31 пролунав сигнал повітряної тривоги. Повідомлялося про пуск балістики в бік Одеси. І вже о 19:34 одесити здригнулися від потужного вибуху, який було чути в різних кінцях міста.

Як пишуть місцеві Телеграм-канали, є «приліт», після якого почалося сильне загоряння.

«Капець як голосно, сигналізації, собаки, крики…»;

«Я бачу стовп диму… Центр. З боку порту»;

«У нас будиночок хитнуло»;

«Зараз на Катерининській, дим з боку порту, туди помчала поліцейська машина, дим уже майже розійшовся. Дуже сильно бухнуло»;

«Тут, у порту, чорний дим, він знаходиться на стороні моря, тому його не видно. Капець просто»,

– навперебій діляться пережитим одесити в соцмережах.

Наразі ракетна загроза залишається в силі. Моніторингові канали писали про новий пуск, але в Одесі поки що тихо. Проте залишати укриття до відбою тривоги не варто.

«Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією і за появи офіційної інформації від військових і Одеської ОВА негайно сповістить про це своїх читачів.