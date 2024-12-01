Новини Одеси та Одеської області

В Одесі суттєво подорожчав проїзд у маршрутках, трамваях та тролейбусах: нова вартість

В Одесі суттєво подорожчав проїзд у маршрутках, трамваях та тролейбусах: нова вартість

З сьогоднішнього дня, 1 грудня 2024 року, в Одесі майже вдвічі подорожчав проїзд у міському транспорті – трамваях, тролейбусах та маршрутках.

Як нагадують у прес-службі одеської мерії, сьогодні починає діяти новий тариф на разовий проїзд у міському електротранспорті – тепер одна поїздка на трамваї чи тролейбусі коштує не 8 грн, як раніше, а 15,00 грн.

У зв’язку з подорожчанням проїзду в міському електротранспорті міськрада переглянула і вартість постійних проїзних квитків. Так, відтепер ціна однієї поїздки по постійним проїзним квиткам трамваєм або тролейбусом складатиме для учнів 2,00 грн, для студентів – 4,00 грн, для населення – 7,00 грн.

Тарифи на проїзні квитки з 1 грудня 2024 наступні:

Нові тарифи на проїзні в Одесі

Тарифи на проїзні для населення

Крім того, з сьогоднішнього дня в Одесі піднімаються ціни на проїзд у маршрутках. Тепер поїздка маршруткою містом коштуватиме не 15 грн, як раніше, а 20 грн.

Проїзд маршрутками, що їдуть до 6 км Овідіопольської дороги, підніметься до 40 грн.

Читайте також: В Одесі закриють на ремонт узвіз Віталія Блажка (Маринеско): багато автобусів та трамваї змінять маршрути.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk