В Одесі суттєво подорожчав проїзд у маршрутках, трамваях та тролейбусах: нова вартість

Як нагадують у прес-службі одеської мерії, сьогодні починає діяти новий тариф на разовий проїзд у міському електротранспорті – тепер одна поїздка на трамваї чи тролейбусі коштує не 8 грн, як раніше, а 15,00 грн.

У зв’язку з подорожчанням проїзду в міському електротранспорті міськрада переглянула і вартість постійних проїзних квитків. Так, відтепер ціна однієї поїздки по постійним проїзним квиткам трамваєм або тролейбусом складатиме для учнів 2,00 грн, для студентів – 4,00 грн, для населення – 7,00 грн.

Тарифи на проїзні квитки з 1 грудня 2024 наступні:

Крім того, з сьогоднішнього дня в Одесі піднімаються ціни на проїзд у маршрутках. Тепер поїздка маршруткою містом коштуватиме не 15 грн, як раніше, а 20 грн.

Проїзд маршрутками, що їдуть до 6 км Овідіопольської дороги, підніметься до 40 грн.

Читайте також: В Одесі закриють на ремонт узвіз Віталія Блажка (Маринеско): багато автобусів та трамваї змінять маршрути.