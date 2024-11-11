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В Одесі подорожчає проїзд у громадському транспорті

В Одесі подорожчає проїзд у громадському транспорті

В Одесі з 1 грудня подорожчає проїзд у маршрутках і коштуватиме 20 гривень. Про це повідомляє «Думська» з посиланням на перевізників.

Підніметься до 40 гривень і проїзд маршрутів, які їдуть до 6 км Овідіопольської дороги.

За твердженням перевізників, підняття цін пов’язане з підвищенням вартості палива, мастильних матеріалів, мінімальної заробітної плати, комунальних платежів тощо.

У документах, на які посилається видання, спочатку планувалося підняти вартість проїзду до 25 і 44 гривень відповідно. Однак в одеській владі таку вартість не затвердили.

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