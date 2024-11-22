Узвіз Віталія Блажка (Марінеско) закривають на ремонт: як ходитимуть автобуси і трамваї

Про це повідомляє сайт Одеської міськради.

У мерії зазначили, що облаштування дренажної системи проводиться з метою стабілізації зсувних процесів, що унеможливить подальше просідання схилу.

З огляду на проведення робіт, вносяться зміни тимчасового характеру в схеми руху міського громадського транспорту.

Як ходитимуть автобуси

Маршрути №№ 168, 240, 250 – у напрямку руху до Пересипських мостів – від вул. Пастера на вул. Ольгіївську (поворот ліворуч), вул. Старопортофранківську, узвіз Ольгіївський, вул. Балківську, вул. Чорноморського козацтва і далі за маршрутами;

Маршрути №№ 105, 121, 145, 146, 242 – у напрямку руху до Пересипських мостів – від вул. Преображенської на пров. Футуристів (пров. Маяковського), узвіз Військовий, вул. Приморську, вул. Чорноморського козацтва і далі за маршрутами.

Як ходитимуть трамваї

Маршрут № 7 – від вул. Чорноморського козацтва до вул. 28-ї бригади (вул. Паустовського) і у зворотному напрямку.

Також буде організовано рух трамвайного маршруту № 3 «16-та ст. Люстдорфської дороги – вул. Пастера» (із заїздом на Старосінну площу).

Як повідомляло «Одеське життя», тендер на будівництво нової дренажної системи на узвозі Віталія Блажка виграла компанія «Ростдорбуд». Ціна питання ― майже 38 млн грн.

Нагадаємо, ще до війни узвіз капітально ремонтували. Потім виявилось: є проблеми ― з’явилися тріщини, просідають трамвайні рейки.