Скільки одеситам доведеться заплатити за проїзний у трамваях та тролейбусах

Про це повідомили сьогодні у прес-службі мерії міста.

Так, департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міськради пропонує встановити вартість постійних проїзних квитків у такому розмірі:

Місячні проїзні квитки

Для учнів закладів загальної середньої освіти денної форми навчання:

трамвай – 120,00 грн;

тролейбус – 120,00 грн;

трамвай-тролейбус – 160,00 грн.

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Для студентів закладів вищої освіти І-ІV рівнів акредитації та учнів закладів професійної освіти денної форми навчання:

трамвай – 240,00 грн;

тролейбус – 240,00 грн;

трамвай-тролейбус – 340,00 грн.

Для службових поїздок працівників підприємств, установ та організацій (за безготівковим розрахунком):

трамвай – 630,00 грн;

тролейбус – 630,00 грн;

трамвай-тролейбус – 756,00 грн.

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Для населення:

трамвай – 420,00 грн;

тролейбус – 420,00 грн;

трамвай-тролейбус – 567,00 грн.

Інших видів проїзних квитків:

Як повідомлялося раніше, з 1 грудня 2024 року в Одесі також подорожчає проїзд у маршрутках – тепер він коштуватиме 20 гривень.

Також «Одеське життя» розповідало, що ремонтні роботи на одеському узвозі Віталія Блажка (раніше – Марінеско) затягнутися більш як на рік.