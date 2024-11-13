Скільки одеситам доведеться заплатити за проїзний у трамваях та тролейбусах

У зв’язку з наміром одеського комунального підприємства “Одесміськелектротранс” підняти з 1 грудня 2024 року тарифи за проїзд трамваєм, тролейбусом, а також фунікулером, міська рада пропонує встановити вартість постійних проїзних квитків.
Про це повідомили сьогодні у прес-службі мерії міста.
Так, департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міськради пропонує встановити вартість постійних проїзних квитків у такому розмірі:
Місячні проїзні квитки
Для учнів закладів загальної середньої освіти денної форми навчання:
- трамвай – 120,00 грн;
- тролейбус – 120,00 грн;
- трамвай-тролейбус – 160,00 грн.
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Для студентів закладів вищої освіти І-ІV рівнів акредитації та учнів закладів професійної освіти денної форми навчання:
- трамвай – 240,00 грн;
- тролейбус – 240,00 грн;
- трамвай-тролейбус – 340,00 грн.
Для службових поїздок працівників підприємств, установ та організацій (за безготівковим розрахунком):
- трамвай – 630,00 грн;
- тролейбус – 630,00 грн;
- трамвай-тролейбус – 756,00 грн.
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Для населення:
- трамвай – 420,00 грн;
- тролейбус – 420,00 грн;
- трамвай-тролейбус – 567,00 грн.
Інших видів проїзних квитків:
Як повідомлялося раніше, з 1 грудня 2024 року в Одесі також подорожчає проїзд у маршрутках – тепер він коштуватиме 20 гривень.
Також «Одеське життя» розповідало, що ремонтні роботи на одеському узвозі Віталія Блажка (раніше – Марінеско) затягнутися більш як на рік.