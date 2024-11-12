Проїзд у трамваях та тролейбусах в Одесі подорожчає майже вдвічі

Про це повідомили в Одеській міській раді.

За даними комунального підприємства “Одесміськелектротранс”, підвищення вартості проїзду необхідне для забезпечення належної якості перевезень пасажирів, а також для проведення ремонту та обслуговування трамваїв, тролейбусів і контактно-кабельних мереж.

Підприємство провело розрахунок нових тарифів відповідно до порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту, затвердженого Наказом Міністерства інфраструктури України.

Щодо маршрутних таксі, одеські приватні перевізники планують встановити новий тариф у розмірі 20 гривень за поїздку в межах міста.

Нагадаємо, що востаннє тарифи на проїзд у громадському транспорті Одеси переглядалися восени 2021 року. З того часу й понині вартість проїзду складала 8 гривень за поїздку.

А ще “Одеське Життя” розповідало про одеситку, яка знайшла покликання у водінні трамваю.

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