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В Одесі судитимуть колишнього поліцейського

В Одесі судитимуть колишнього поліцейського

У Київському районі Одеси поліцейський затримав порушника громадського порядку, між ними виникла сварка та правоохоронець побив чоловіка. Патрульного усунули від служби, його судитимуть.

Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, патрульного судитимуть за перевищення службових повноважень із застосуванням насильства.

Слідством встановлено, що на початку серпня цього року поліцейський під час несення служби у Київському районі Одеси склав на мешканця міста адміністративні матеріали за порушення громадського порядку.

При цьому правоохоронець не дав змоги чоловіку ознайомитися зі складеними матеріалами та зафіксувати письмові пояснення. Між ними виникла суперечка, яка переросла в насильство.

патрульный избил задержанного

“Незважаючи на те, що потерпілий не чинив опір, поліцейський завдав йому кілька ударів по ногах і в обличчя. Внаслідок таких протиправних дій правоохоронець потерпілий отримав тілесні ушкодження”, – повідомили у прокуратурі.

Наразі обвинуваченого відсторонено від несення служби в поліції та ув’язнено під домашній арешт.

“Одеське життя” інформує про те, які повноваження має поліція:

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Редакція ПРОФІЛЬ

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