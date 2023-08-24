В Одесі поліцейський стріляв у сусіда: подробиці

На Жоліо Кюрі, 64 стався конфлікт, під час якого кінолог поліції вистрілив у чоловіка із травматичного пістолета. Потерпілий отримав поранення живота та грудної клітки.

Керівництво Головного управління Національної поліції на Одещині призначило службове розслідування щодо інциденту, який стався 22 серпня.

Як повідомили у прес-службі поліції, на час його проведення правоохоронця усунули від виконання службових обов’язків.

Що розповіли у поліції

За версією поліції, коли поліцейський йшов вулицею до нього почав чіплятися “малознайомий” п’яний чоловік.

“На ґрунті давнього конфлікту громадянин спровокував конфліктну ситуацію, почав чіплятися до правоохоронця та застосовувати до нього фізичну силу.

З метою самозахисту поліцейський отримав належний пристрій для відстрілу гумових куль і зробив кілька пострілів у бік чоловіка, два з яких потрапили до його тулуба. Навіть після цього той продовжив бити поліцейського”, – розповіли у поліції.

На місце події викликали медиків та поліцію.

Учасників конфлікту перевірили на алкоголь – стрілець був тверезий, а в організмі потерпілого виявили 1,5 проміле алкоголю.

Співробітники ТУ ДБР розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України, а ГУНП на Одещині – службове розслідування.

Версія постраждалої сторони

Дружина потерпілого розповіла свою версію події.

Сусід, у якого, за словами жінки, є довідка про психічний розлад та дозвіл на зброю, відкрив стрілянину прямо біля дитячого майданчика.

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На місце події приїхала його сестра – працівник прокуратури та підключила усі свої зв’язки.

“Людину, яка стріляла в мого чоловіка, ніхто не затримав, його сестра привезла до райвідділу де через дві хвилини його благополучно відпустили додому, він зараз у себе вдома і навіть гуляє вулицею”. – каже жінка.

За словами дружини потерпілого, сусід і раніше поводився неадекватно: неодноразово погрожував розправою дітям, різав ножем м’яч, яким грали діти, погрожував проколювати колеса в машині.

Жінка вважає, що поліція намагається зам’яти інцидент.

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