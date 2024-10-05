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Що робити, якщо до вас навідалися поліцейські

Що робити, якщо до вас навідалися поліцейські

У вас на порозі поліція. Правоохоронці стверджують, що за їхньою інформацією у квартирі міг статися злочин. Вони хочуть зайти всередину і переконатися, що все гаразд. Чи повинні ви пускати працівників поліції?

Давайте розберемося, в яких випадках поліція може увійти до квартири.

У двері дзвонить поліціянт і вимагає впустити його – це законно?

Держава гарантує своїм громадянам недоторканність житла. Ніхто не має права проникати до квартири без добровільної згоди особи або без рішення суду, сказано у кримінально-процесуальному законодавстві. Ви маєте повне право не впускати поліцію без рішення суду.

Якщо поліціянт ходить по квартирах у пошуках понятих або свідків злочину, це не дає йому право заходити до квартири. Ви можете поговорити з ним на сходах або взагалі не відчиняти двері.

Имеет ли право полиция зайти в квартиру без решения суда?

А ще в житті трапляються ситуації, коли в самий невідповідний момент ламаються ключі, зачиняються двері або клинить замок. Все це дуже неприємно, але є вихід! Адже ви завжди можете викликати майстра, і це збереже ваші гроші, час та нерви.
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Чи має поліція має право зайти до квартири без рішення суду?

Має, але лише у виняткових випадках. У законі про поліцію названо три причини, коли працівники правоохоронних органів можуть порушити недоторканність житла без рішення суду.

  1. Збереження життя людей і цінного майна під час надзвичайних ситуацій. Наприклад, якщо у квартирі є вогонь.
  2. Переслідування підозрюваного у скоєнні кримінального злочину. Якщо злочинець, утікаючи від поліції, забіг у квартиру когось іншого, то поліціянт має право продовжувати переслідування, не питаючи дозволу господарів.
  3. Для припинення злочинів, що загрожують життю людей, які є у квартирі. Коли у квартирі лаються та кричать – поліція не має права вторгатися в житло. Побутова сварка не є підставою для порушення конституційних прав громадян. Але якщо з квартири лунають крики з проханням про допомогу, поліція може вважати це терміновою ситуацією, що потребує втручання.

Після проникнення до квартири без рішення суду і без запрошенняпрацівник поліції повинен скласти протокол.

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Що робити, якщо поліція у грубій формі намагається увійти до квартири?

З’ясуйте у поліції конкретну мету візиту: що їм потрібно і чому вони хочуть потрапити до квартири. Попросіть пред’явити жетон або службове посвідчення. Дайте правоохоронцям зрозуміти, що ви знаєте свої права і без рішення суду не впустите їх до квартири. Спілкуйтеся з поліцією впевнено, без образ і погроз.

Что делать, если полиция в грубой форме пытается войти в квартиру?

Якщо поліція вимагає від вас письмових пояснень, попросіть залишити у дверях повістку з викликом до поліції. Ви не зобов’язані давати пояснення на першу вимогу поліції, це може бути зроблено пізніше.

Зателефонуйте сусідам або знайомим, які живуть з вами в одному будинку. Нехай вони будуть присутні під час розмови з поліцією. Якщо поліціянти поводяться агресивно, погрожують або намагаються зламати двері без рішення суду – викликайте «102» і повідомте про інцидент. Всі дзвінки по лінії «102» автоматично записуються, і, за потреби, ви можете використовувати цей факт на свою користь.

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Фото:  Нацполіція, tv.ua

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