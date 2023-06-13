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На Одещині поліцейський побив чоловіка і погрожував вбивством: деталі (відео)

На Одещині поліцейський побив чоловіка і погрожував вбивством: деталі (відео)

Службове розслідування щодо поліцейського з Ізмаїлу, який побив чоловіка в селі Долинське Ренійської міської громади, розпочали правоохоронні органи. Про це повідомив громадський активіст Дем’ян Ганул в своєму телеграм-каналі.

Інцидент трапився 5 червня 2023 року, коли під час оформлення адміністративного протоколу про водіння в нетверезому вигляді жителя Ренійської громади. Дізналися про нього в головному управлінні поліції області 12 червня під час моніторингу соціальних мереж.

У роботу поліцейських почав втручатися односелець правопорушника, незадоволений тим, що його знайомого притягують до відповідальності. Після неодноразових вимог інспектора припинити таку поведінку, на які чоловік не реагував, стався конфлікт.

Тим часом на відео чути, як поліцейський спершу погрожує чоловікові і каже: «Як собаку застрелю, будеш ось там у полі валятися», а потім починає бити його. На обурення людей, які перебували поруч, і запитання за що він застосував фізичну силу, правоохоронець відповідає, що він поліцейський і має на це право.


У Головному  управлінні Нацполіції в Одеській області заявили, що самого інспектора та його напарника, який не спробував зупинити колегу і не повідомив керівництву про інцидент, відсторонили від виконання службових обов’язків.

Після завершення службового розслідування матеріали буде передано до Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, що в Одесі поліцейський пограбував автозаправку на Таїрова.

Відео: Дем’ян Ганул

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Редакція ПРОФІЛЬ

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