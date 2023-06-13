На Одещині поліцейський побив чоловіка і погрожував вбивством: деталі (відео)

Інцидент трапився 5 червня 2023 року, коли під час оформлення адміністративного протоколу про водіння в нетверезому вигляді жителя Ренійської громади. Дізналися про нього в головному управлінні поліції області 12 червня під час моніторингу соціальних мереж.

У роботу поліцейських почав втручатися односелець правопорушника, незадоволений тим, що його знайомого притягують до відповідальності. Після неодноразових вимог інспектора припинити таку поведінку, на які чоловік не реагував, стався конфлікт.

Тим часом на відео чути, як поліцейський спершу погрожує чоловікові і каже: «Як собаку застрелю, будеш ось там у полі валятися», а потім починає бити його. На обурення людей, які перебували поруч, і запитання за що він застосував фізичну силу, правоохоронець відповідає, що він поліцейський і має на це право.