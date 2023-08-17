На Одещині поліцейський на джипі двічі переїхав жінку та залишив помирати (відео)

У Білгород-Дністровському затримано поліцейського, який двічі переїхав жінку-пішохода джипом і залишив на лавці. Від отриманих травм жінка померла у лікарні.
Подробиці вчорашньої події розповіли у Державному бюро розслідувань.
Правоохоронець, виїжджаючи задньою ходою від будинку, переїхав літню жінку. На відео видно, що водій не зупинив автомобіль під час зіткнення і продовжив рух.
Разом із дружиною він переніс постраждалу на лаву під під’їздом. Пара викликала швидку допомогу, але, не дочекавшись медиків, чоловік поїхав.
Пізніше місце події покинула його дружина.
Постраждала померла у лікарні.
Правоохоронця затримано. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України. Поліцейському загрожує до 8 років ув’язнення.
Жінка, яка також служить у поліції, відсторонена від посади, дається оцінка правомірності її дій.
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