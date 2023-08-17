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На Одещині поліцейський на джипі двічі переїхав жінку та залишив помирати (відео)

На Одещині поліцейський на джипі двічі переїхав жінку та залишив помирати (відео)

У Білгород-Дністровському затримано поліцейського, який двічі переїхав жінку-пішохода джипом і залишив на лавці. Від отриманих травм жінка померла у лікарні.

Подробиці вчорашньої події розповіли у Державному бюро розслідувань.

Правоохоронець, виїжджаючи задньою ходою від будинку, переїхав літню жінку. На відео видно, що водій не зупинив автомобіль під час зіткнення і продовжив рух.

Разом із дружиною він переніс постраждалу на лаву під під’їздом. Пара викликала швидку допомогу, але, не дочекавшись медиків, чоловік поїхав.

Пізніше місце події покинула його дружина.

Постраждала померла у лікарні.

Правоохоронця затримано. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України. Поліцейському загрожує до 8 років ув’язнення.

Жінка, яка також служить у поліції, відсторонена від посади, дається оцінка правомірності її дій.

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