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В каких случаях полиция может применять оружие?

В каких случаях полиция может применять оружие?

Украинские полицейские внешне похожи на своих коллег из США — у них такая же черная униформа и металлический жетон на груди. Но в отличие от американских полицейских, которые очень часто применяют оружие, наши патрульные могут доставать пистолет из кобуры только в определенных случаях.

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Давайте разберемся, что говорится в законе о полиции по поводу применения оружия стражами порядка.

Когда полицейский может стрелять?

Применения оружия — это самая суровая мера принуждения. Полицейский имеет право стрелять, только после предупреждения. В законе сказано, что предупреждать можно голосом или через усилители звука. О предупредительных выстрелах ничего не говорится.

Патрульный может стрелять в следующих случаях:

  • Чтобы защитить людей или полицейского от нападения, в случае угрозы жизни или здоровью
  • Чтобы задержать человека, которого застали во время совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, и который пытается убежать
  • Чтобы освободить заложников или людей, которых незаконно удерживают
  • Чтобы отразить нападение на конвой или объекты, которые находятся под охраной, а также в случае освобождения таких объектов
  • Чтобы задержать человека, который пытается сбежать из под стражи
  • Чтобы задержать вооруженного человека, который отстреливается или угрожает оружием

Полицейский также может стрелять по автомобилю, если водитель своими действиями угрожает жизни или здоровью людей или самому полицейскому.

А может полиция стрелять без предупреждения?

Может. В законе прописаны ситуации, когда применение оружия разрешено без предупреждения:

  • Если человек оказывает вооруженное сопротивление
  • Если вооруженный человек приблизится к полицейскому или попытается прикоснуться к оружию
  • Если человек пытается завладеть огнестрельным оружием
  • Если человек, которого задержали или арестовали за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, убегает на транспортном средстве
  • Если совершают вооруженное нападение или нападение с применением боевой техники или транспорта

Когда патрульные могут стрелять?

Полицейский обязан уметь пользоваться оружием и знать в какую часть тела необходимо стрелять. Потому что вред, который злоумышленник получит в результате применения огнестрельного оружия, должен быть необходимым и достаточным для предотвращения или прекращения нападения.

Кроме того, патрульный может стрелять в животных (например, в собак), если они угрожают жизни или здоровью полицейского или других людей.

Полицейский может направить на меня оружие, если я ничего не совершал и не вооружен?

Инструкция по безопасности при обращении с оружием категорически запрещает безосновательно направлять ствол оружия в сторону людей, транспорта, домов и зданий.

В законе о полиции есть еще одно уточнение. Полицейский может достать из кобуры оружие и привести его в боевую готовность, только если посчитает, что в данной конкретной ситуации могут возникнуть обстоятельства для его применения.

Полицейский обязан сообщать своему начальству в письменной форме о применении оружия. А если он из него стрелял, то об этом информируют прокурора, а также центральный орган полиции.

Куда обращаться, если полицейский незаконно использовал оружие?

Обо всех фактах незаконного применения оружия можно сообщить на горячую линию патрульной полиции: (044) 287 82 82

Электронная почта: public@patrol.police.gov.ua

Также можно связаться в социальной сети Facebook или Instagram.

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Фото: Национальная полиция, imgur

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Редакция ПРОФИЛЬ

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