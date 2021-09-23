Украинские полицейские внешне похожи на своих коллег из США — у них такая же черная униформа и металлический жетон на груди. Но в отличие от американских полицейских, которые очень часто применяют оружие, наши патрульные могут доставать пистолет из кобуры только в определенных случаях.

Давайте разберемся, что говорится в законе о полиции по поводу применения оружия стражами порядка.

Когда полицейский может стрелять?

Применения оружия — это самая суровая мера принуждения. Полицейский имеет право стрелять, только после предупреждения. В законе сказано, что предупреждать можно голосом или через усилители звука. О предупредительных выстрелах ничего не говорится.

Патрульный может стрелять в следующих случаях:

Чтобы защитить людей или полицейского от нападения, в случае угрозы жизни или здоровью

Чтобы задержать человека, которого застали во время совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, и который пытается убежать

Чтобы освободить заложников или людей, которых незаконно удерживают

Чтобы отразить нападение на конвой или объекты, которые находятся под охраной, а также в случае освобождения таких объектов

Чтобы задержать человека, который пытается сбежать из под стражи

Чтобы задержать вооруженного человека, который отстреливается или угрожает оружием

Полицейский также может стрелять по автомобилю, если водитель своими действиями угрожает жизни или здоровью людей или самому полицейскому.

А может полиция стрелять без предупреждения?

Может. В законе прописаны ситуации, когда применение оружия разрешено без предупреждения:

Если человек оказывает вооруженное сопротивление

Если вооруженный человек приблизится к полицейскому или попытается прикоснуться к оружию

Если человек пытается завладеть огнестрельным оружием

Если человек, которого задержали или арестовали за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, убегает на транспортном средстве

Если совершают вооруженное нападение или нападение с применением боевой техники или транспорта

Полицейский обязан уметь пользоваться оружием и знать в какую часть тела необходимо стрелять. Потому что вред, который злоумышленник получит в результате применения огнестрельного оружия, должен быть необходимым и достаточным для предотвращения или прекращения нападения.

Кроме того, патрульный может стрелять в животных (например, в собак), если они угрожают жизни или здоровью полицейского или других людей.

Полицейский может направить на меня оружие, если я ничего не совершал и не вооружен?

Инструкция по безопасности при обращении с оружием категорически запрещает безосновательно направлять ствол оружия в сторону людей, транспорта, домов и зданий.

В законе о полиции есть еще одно уточнение. Полицейский может достать из кобуры оружие и привести его в боевую готовность, только если посчитает, что в данной конкретной ситуации могут возникнуть обстоятельства для его применения.

Полицейский обязан сообщать своему начальству в письменной форме о применении оружия. А если он из него стрелял, то об этом информируют прокурора, а также центральный орган полиции.

Куда обращаться, если полицейский незаконно использовал оружие?

Обо всех фактах незаконного применения оружия можно сообщить на горячую линию патрульной полиции: (044) 287 82 82

Электронная почта: public@patrol.police.gov.ua

Также можно связаться в социальной сети Facebook или Instagram.

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Фото: Национальная полиция, imgur