Украинские полицейские внешне похожи на своих коллег из США — у них такая же черная униформа и металлический жетон на груди. Но в отличие от американских полицейских, которые очень часто применяют оружие, наши патрульные могут доставать пистолет из кобуры только в определенных случаях.
Давайте разберемся, что говорится в законе о полиции по поводу применения оружия стражами порядка.
Когда полицейский может стрелять?
Применения оружия — это самая суровая мера принуждения. Полицейский имеет право стрелять, только после предупреждения. В законе сказано, что предупреждать можно голосом или через усилители звука. О предупредительных выстрелах ничего не говорится.
Патрульный может стрелять в следующих случаях:
- Чтобы защитить людей или полицейского от нападения, в случае угрозы жизни или здоровью
- Чтобы задержать человека, которого застали во время совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, и который пытается убежать
- Чтобы освободить заложников или людей, которых незаконно удерживают
- Чтобы отразить нападение на конвой или объекты, которые находятся под охраной, а также в случае освобождения таких объектов
- Чтобы задержать человека, который пытается сбежать из под стражи
- Чтобы задержать вооруженного человека, который отстреливается или угрожает оружием
Полицейский также может стрелять по автомобилю, если водитель своими действиями угрожает жизни или здоровью людей или самому полицейскому.
А может полиция стрелять без предупреждения?
Может. В законе прописаны ситуации, когда применение оружия разрешено без предупреждения:
- Если человек оказывает вооруженное сопротивление
- Если вооруженный человек приблизится к полицейскому или попытается прикоснуться к оружию
- Если человек пытается завладеть огнестрельным оружием
- Если человек, которого задержали или арестовали за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, убегает на транспортном средстве
- Если совершают вооруженное нападение или нападение с применением боевой техники или транспорта
Полицейский обязан уметь пользоваться оружием и знать в какую часть тела необходимо стрелять. Потому что вред, который злоумышленник получит в результате применения огнестрельного оружия, должен быть необходимым и достаточным для предотвращения или прекращения нападения.
Кроме того, патрульный может стрелять в животных (например, в собак), если они угрожают жизни или здоровью полицейского или других людей.
Полицейский может направить на меня оружие, если я ничего не совершал и не вооружен?
Инструкция по безопасности при обращении с оружием категорически запрещает безосновательно направлять ствол оружия в сторону людей, транспорта, домов и зданий.
В законе о полиции есть еще одно уточнение. Полицейский может достать из кобуры оружие и привести его в боевую готовность, только если посчитает, что в данной конкретной ситуации могут возникнуть обстоятельства для его применения.
Полицейский обязан сообщать своему начальству в письменной форме о применении оружия. А если он из него стрелял, то об этом информируют прокурора, а также центральный орган полиции.
Куда обращаться, если полицейский незаконно использовал оружие?
Обо всех фактах незаконного применения оружия можно сообщить на горячую линию патрульной полиции: (044) 287 82 82
Электронная почта: public@patrol.police.gov.ua
Также можно связаться в социальной сети Facebook или Instagram.
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Фото: Национальная полиция, imgur