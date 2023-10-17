Новини Одеси та Одеської області

В Одесі шукають водіїв на 18-метрові маршрутки: куди вони їздитимуть

В Одесі шукають водіїв на 18-метрові маршрутки: куди вони їздитимуть

КП “Одесміськелектронтранс” оголосив набір водіїв на комфортабельні автобуси з Німеччини, які їздитимуть на селище Котовського за маршрутом Преображенська-Паустовського.

Про це повідомили у прес-службі підприємства.

Повідомляється, що водіям пропонують офіційне працевлаштування, стабільність та зарплату від 20 тисяч грн.

Звертатися за номером телефону: 0734435006

Поки що не ясно, чи буде це заміна транспорту на 130-му та 146-му маршруті, чи нові автобуси ходитимуть як додатковий транспорт.

Як повідомляло “Одеське життя”, ці автобуси з’явилися у нас на початку жовтня – 10 машин Одеса отримала у подарунок від міста-побратима Регенсбург. Про них відомо, що вони великої місткості – довжина 18 метрів, з низьким рівнем підлоги. Ця особливість робить такі машини зручними для перевезення маломобільних пасажирів, у тому числі людей похилого віку та батьків з візками.

А у серпні німецькі великі автобуси отримав Білгород-Дністровський.

Раніше ми розповідали, що в Одесі з’явилася незвичайна маршрутка – білий гібридний автобус із норвезькими написами на табло.

Читайте також:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати