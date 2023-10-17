В Одесі шукають водіїв на 18-метрові маршрутки: куди вони їздитимуть

Про це повідомили у прес-службі підприємства.

Повідомляється, що водіям пропонують офіційне працевлаштування, стабільність та зарплату від 20 тисяч грн.

Звертатися за номером телефону: 0734435006

Поки що не ясно, чи буде це заміна транспорту на 130-му та 146-му маршруті, чи нові автобуси ходитимуть як додатковий транспорт.

Як повідомляло “Одеське життя”, ці автобуси з’явилися у нас на початку жовтня – 10 машин Одеса отримала у подарунок від міста-побратима Регенсбург. Про них відомо, що вони великої місткості – довжина 18 метрів, з низьким рівнем підлоги. Ця особливість робить такі машини зручними для перевезення маломобільних пасажирів, у тому числі людей похилого віку та батьків з візками.

А у серпні німецькі великі автобуси отримав Білгород-Дністровський.

Раніше ми розповідали, що в Одесі з’явилася незвичайна маршрутка – білий гібридний автобус із норвезькими написами на табло.

Читайте також: