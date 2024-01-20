Одеській Деволанівський: ремонт узвозу закінчується чи продовжується? (фоторепортаж)

На фоні понівечених будинків

Свіжа новина: Деволанівський буде перекритий до 31 травня. Перед цим йшлося про те, що там вже кладуть бруківку.

Ми побували на Деволанівському узвозі якось невчасно: йшов дощ, ще й наближалась ожеледь. Така погода, як ви здогадались, не додала нещасному Деволанівському краси… Проте, йдеться ж про завершення другого етапу капітального ремонту Деволанівського узвозу, який містяни все ще звично називають канавой.

…Так, бруківку ми зустріли. Але це поки що острівки. Які, до речі, на фоні понівечених будинків – це теж така собі «краса». Нагадаємо, що до того узвіз вистелили бетоном.

«Руїни, які нібито «затягували» початок ремонту Деволанівського узвозу 2020 року, так і залишилися «на своїх місцях»,

– повідомляє з цього приводу депутат Одеської міської ради Петро Обухов.

Буде вулиця-парковка?

Покриття бруківкою у міськраді обґрунтували тим, що воно «дозволить відкрити рух транспорту по спуску, зменшивши транспортне навантаження на інші вулиці, а також запобігти підтопленню Митної площі та вул. Приморської».

Це доречно зараз, під час війни?

«Закінчується ремонт на Деволанівському узвозі. В мерії кажуть, що там побудовані два великих колектори, які збирають воду під час дощів. І це круто, це правильно – щоб не затоплювало Митну площу. Але більша частина цих робіт була зроблена до війни, до вторгнення, а зараз в мерії вирішили доробити цей ремонт і закінчити верхній шар, укласти там славнозвісну бруківку. Я вважаю, що це не покращить ніяк транспортну ситуацію, адже більшість водіїв продовжить користуватись Польським узвозом. Тож я прогнозую, що це просто буде така вулиця-парковка. Тобто ми за майже 200 млн грн. зробили нову безплатну парковку»,

– вважає Петро Обухов.

Деволанівський – в очікуванні

Та ні, і сам ремонт, як виявилось, не закінчується. Бо ж днями нам повідомили, як вказано вище, про те, що він буде тривати до початку літа…

«У зв’язку з проведенням капітального ремонту Деволанівського узвозу в місті Одесі, до 31 травня 2024 року продовжено тимчасове закриття руху автотранспорту на ділянці від вулицi Єврейської до Карантинного узвозу»,

– йдеться у повідомленні.

З «новин» ми ще побачили паркан з боку вулицi Єврейської – там, де закінчується (для когось – починається) Деволанівський узвіз.

Як це все виглядає – дивіться на наших фото:

А сам перекритий Деволанівський знову в очікуванні – чи то закінчення ремонту, чи його продовження…

Фото авторки