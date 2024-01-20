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Одеській Деволанівський: ремонт узвозу закінчується чи продовжується? (фоторепортаж)

Одеській Деволанівський: ремонт узвозу закінчується чи продовжується? (фоторепортаж)

Час від часу нам повідомляють якусь новину про давню одеську вулицю, точніше, узвіз. Йдеться звісно про Деволанівський, який почали ремонтувати до війни і продовжили під час неї… Що там зараз?

На фоні понівечених будинків

Свіжа новина: Деволанівський буде перекритий до 31 травня. Перед цим йшлося про те, що там вже кладуть бруківку.

Ми побували на Деволанівському узвозі якось невчасно: йшов дощ, ще й наближалась ожеледь. Така погода, як ви здогадались, не додала нещасному Деволанівському краси… Проте, йдеться ж про завершення другого етапу капітального ремонту Деволанівського узвозу, який містяни все ще звично називають канавой.

Девоановский спуск, щит
Деволановский скуск, после дождя
Дом на Деволановском спуске
На Девоановском спуске в Одессе

…Так, бруківку ми зустріли. Але це поки що острівки. Які, до речі, на фоні понівечених будинків – це теж така собі «краса». Нагадаємо, що до того узвіз вистелили бетоном.

«Руїни, які нібито «затягували» початок ремонту Деволанівського узвозу 2020 року, так і залишилися «на своїх місцях»,

– повідомляє з цього приводу депутат Одеської міської ради Петро Обухов.

Буде вулиця-парковка?

Покриття бруківкою у міськраді обґрунтували тим, що воно «дозволить відкрити рух транспорту по спуску, зменшивши транспортне навантаження на інші вулиці, а також запобігти підтопленню Митної площі та вул. Приморської».

На Деволановском спуске в Одессе
Деволановский спуск, ремонт
Ремонт на Деволановском спуске
Брусчатка на Деволановском спуске

Це доречно зараз, під час війни?

«Закінчується ремонт на Деволанівському узвозі. В мерії кажуть, що там побудовані два великих колектори, які збирають воду під час дощів. І це круто, це правильно – щоб не затоплювало Митну площу. Але більша частина цих робіт була зроблена до війни, до вторгнення, а зараз в мерії вирішили доробити цей ремонт і закінчити верхній шар, укласти там славнозвісну бруківку. Я вважаю, що це не покращить ніяк транспортну ситуацію, адже більшість водіїв продовжить користуватись Польським узвозом. Тож я прогнозую, що це просто буде така вулиця-парковка. Тобто ми за майже 200 млн грн. зробили нову безплатну парковку»,

– вважає Петро Обухов.

Деволанівський – в очікуванні

Та ні, і сам ремонт, як виявилось, не закінчується. Бо ж днями нам повідомили, як вказано вище, про те, що він буде тривати до початку літа…

«У зв’язку з проведенням капітального ремонту Деволанівського узвозу в місті Одесі, до 31 травня 2024 року продовжено тимчасове закриття руху автотранспорту на ділянці від вулицi Єврейської до Карантинного узвозу»,

– йдеться у повідомленні.

Забор на Еврейской

Паркан на вулиці Єврейській

З «новин» ми ще побачили паркан з боку вулицi Єврейської – там, де закінчується (для когось – починається) Деволанівський узвіз.

Як це все виглядає – дивіться на наших фото:

Одесский Деволановский спуск, январь 2024 года
Деволановский спуск, затянувшийся ремонт
Одесский Деволановский спуск, развалины домов

А сам перекритий Деволанівський знову в очікуванні – чи то закінчення ремонту, чи його продовження…

Фото авторки

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