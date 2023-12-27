В Одесі офіційно презентували перший трамвай-велетень (фото)

Як повідомили в Одеській міськраді, трамвай уже проходить випробування.

Також у повідомленні йдеться, що цей новий трамвай “Татра-Південь” придбали за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. Незабаром він почне курсувати на одному із міських маршрутів.

За неофіційними даними, трамвай буде працювати на маршруті №17.

Всього в місті очікують 13 таких трисекційних трамваїв з низькою підлогою.

Востаннє Татра в Одесі з’явилася 8 років тому. Це був трамвай “Татра-Південь К1М” під бортовим номером “7012” 2015-го року випуску. А вагони сімейства «Одісей» та «Одісей Макс» не є новими вагонами — це є модернізацією старих Татр з заміною кузова та електроніки.

Як розказав міський голова Геннадій Труханов, Одеса не вперше реалізує аналогічні проєкти за участю Євросоюзу. Адже раніше за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку придбали 47 нових тролейбусів. А також в планах за кошти Європейського інвестиційного банку придбати електробуси.

Нагадаємо, на вихідних одесити спостерігали як новий трамвай вже проходив обкатку на вулицях міста.

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