Про це повідомляє телеграм-канал «GANUL».

«Український патріот, громадський діяч і борець за справедливість – він загинув, але пам’ять про нього житиме в наших серцях. Приходьте, щоб провести його в останню путь», – ідеться в повідомленні.

До теми: Місце вбивства Дем’яна Ганула в Одесі перетворилося на меморіал (фоторепортаж)

Вбивство Дем’яна Ганула було зухвалим і показовим. Убивця почав стріляти в нього з пістолета на жвавій вулиці в центрі Одеси, посеред білого дня, при численних свідках, не ховаючись і не ховаючи обличчя.

Коли поранений активіст упав на землю, злочинець спокійно підійшов до нього, щоб зробити контрольний постріл. Пістолет дав осічку, але кілер холоднокровно пересмикнув затвор і добив безпорадну жертву. З місця злочину він зник на автомобілі, що належав службі таксі.

Убивцю затримали до вечора того ж дня. Ним виявився 46-річний дезертир. Про мотиви злочину поки невідомо.

Читайте також: Вбивство Дем’яна Ганула в Одесі: що відомо про загиблого активіста