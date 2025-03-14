Правоохоронці встановили, що затриманим виявився 46-річний чоловік, який є дезертиром. Його затримали в Одесі менш ніж за п’ять годин після скоєння злочину. Під час обшуку в квартирі, де переховувався підозрюваний, було вилучено зброю, ймовірно використану для вбивства, а також гранату.

Наразі поліція опрацьовує можливі мотиви злочину. Серед версій – замовне вбивство та можливий «російський слід». Слідчі перевіряють усі обставини справи, щоб встановити точну причину нападу на активіста.

За фактом вбивства Дем’яна Ганула відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці продовжують розслідування, щоб з’ясувати всі деталі події та притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, сьогодні, 14 березня в Одесі вбили громадського діяча Дем’яна Ганула.